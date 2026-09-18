Por: EL PILON SA

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Poncho Zuleta, uno de los nombres más icónicos del folclore vallenato, celebra este viernes 18 de septiembre sus 77 años de vida. Conocido como el ‘Pulmón de Oro’, Zuleta ha construido una carrera marcada tanto por su voz inconfundible como por una personalidad espontánea y carismática, que a lo largo de las décadas se ha expresado a través de frases que hoy sus seguidores recuerdan con humor y cariño.

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Estas expresiones, algunas surgidas en entrevistas y otras en medio de animadas parrandas, se han convertido en parte esencial del personaje que Zuleta encarna en el escenario y fuera de él. No solo reflejan la tradición oral del Caribe, sino que han llegado a formar parte del repertorio popular. Según lo recopilado, una de sus frases más célebres es "Yo conozco al flojo, aunque lo vea sudado", que evidencia su singular forma de describir y entender a las personas. Otras, como "El vallenato es como la yuca, nunca aburre" y "Más peligroso que un aguaje en un pastel", ilustran cómo el artista recurre a imágenes cotidianas para comunicar ideas, siempre con el humor que lo caracteriza.

El legado de Zuleta no se limita a estas ocurrencias verbales. Expresiones como "Estoy más feliz que un purgao", "Pero mis hijos sí me respetan, tengo una vara de totumo suazá", y "Es que nosotros sí nos hemos comío las verdes y las maduras" van tejiendo la historia de un intérprete que ha sabido plasmar en palabras las realidades y anécdotas de su entorno, haciéndolas universales para quienes disfrutan del vallenato. En algunos casos, sus frases se acompañan de relatos y personajes cercanos, como cuando dijo: "Bonito que estoy yo ahora, de donde mi comadre Tirsa, a donde mi comadre Sagrario y viceversa".

Otra de las expresiones emblemáticas de Zuleta es "Esto es pa’ que sepan que el jobo mata", mientras que su historia musical junto a su hermano Emiliano Zuleta también ha dado lugar a frases como: "Y nos acabamos cuando a mí me corten la lengua y a mi hermano le corten los dedos". Todas estas forman apenas una pequeña muestra de un repertorio verbal mucho más extenso que ha consolidado su figura dentro del folclore colombiano.

Su cumpleaños coincide, además, con el reciente renacimiento de uno de los clásicos del repertorio vallenato: ‘Luna Sanjuanera’, composición de Roberto Calderón grabada por Zuleta en 1978, la cual ha vuelto a ser interpretada de manera especial. En definitiva, Poncho Zuleta sigue siendo sinónimo de vallenato y tradición, con una voz y un ingenio que han contribuido a forjar el legado del género.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las frases más famosas de Poncho Zuleta en el folclore vallenato?

Algunas de las expresiones más recordadas de Poncho Zuleta, de acuerdo con las recopilaciones, son "Yo conozco al flojo, aunque lo vea sudado", "El vallenato es como la yuca, nunca aburre", "Más peligroso que un aguaje en un pastel" y "Estoy más feliz que un purgao". Estas frases, junto a otras cargadas de picardía y espontaneidad, han quedado asociadas a su personalidad y forman parte de la cultura del vallenato.

¿Por qué las expresiones de Poncho Zuleta son importantes en la cultura vallenata?

Las frases de Poncho Zuleta son relevantes porque condensan la tradición oral y el sentido del humor característicos del Caribe colombiano. Además de animar sus interpretaciones, estas expresiones han sumado a la construcción de un personaje inolvidable en el folclore vallenato, vinculando vivencias personales con el imaginario colectivo de sus seguidores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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