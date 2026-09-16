Por: EL PILON SA

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La reciente nominación de Karen Lizarazo a la vigésima séptima edición de los Latin Grammy ha dado un giro inesperado en la escena del vallenato femenino. Ana del Castillo, destacada intérprete del género, sorprendió a sus seguidores al publicar una historia en su cuenta de Instagram, dirigida directamente a Lizarazo, felicitándola por su postulación en la categoría de Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato con su producción ‘El tiempo perfecto’. Este reconocimiento público, según lo relatado en la publicación, está cargado de admiración y buenos deseos hacia Lizarazo. Del Castillo manifestó: “Quiero felicitar a mi colega Karen Lizarazo. Sé lo trabajadora, talentosa y excelente profesional que eres, y por eso me alegra verte recoger frutos de todo ese esfuerzo. Que Dios te bendiga siempre”.

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Lo más llamativo del gesto es su contexto: ambas artistas han protagonizado desencuentros públicos durante el año. Según la información de la emisora Olímpica Stereo en Bogotá, la tensión entre las cantantes fue evidente el pasado 15 de mayo de 2026. En ese momento, mientras promovía su álbum ‘X Amor a Mí’, Ana del Castillo ofreció una entrevista en la que lanzó comentarios poco amistosos hacia Lizarazo. Del Castillo llegó a afirmar que a la artista nacida en Aguachica “le gusta ver el mundo arder” y consideró que era más conveniente ser su amiga que enfrentarla. También mencionó en la charla radial que, tras saludar cordialmente a Lizarazo en un evento, posteriormente se enteró de comentarios negativos sobre ella, lo que agravó la brecha personal y profesional entre ambas.

Sin embargo, la reciente felicitación demuestra la capacidad que tienen las mujeres del vallenato para superar diferencias y priorizar la unidad en el folclor. Este gesto no solo es visto como una muestra de reconciliación, sino también como un mensaje de respaldo para la representación femenina en la música de acordeón, justo en un momento de máxima visibilidad internacional gracias a la nominación a los Latin Grammy, cuya próxima ceremonia se celebrará el 12 de noviembre en Las Vegas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue importante el mensaje de Ana del Castillo para Karen Lizarazo en el contexto de los Latin Grammy?

El mensaje de Ana del Castillo dirigida a Karen Lizarazo adquiere relevancia porque pone en evidencia la superación de diferencias pasadas en un momento crucial para el vallenato femenino, marcando así un ejemplo de unidad y respaldo entre colegas justo antes de la ceremonia de los Latin Grammy.

¿Cuál fue el origen de la tensión entre Ana del Castillo y Karen Lizarazo en la música vallenata?

La tensión se originó tras unas declaraciones de Ana del Castillo en una entrevista con la emisora Olímpica Stereo en Bogotá, donde criticó públicamente a Karen Lizarazo, lo que generó distanciamiento entre ambas figuras. Sin embargo, el reciente mensaje evidencia intento de reconciliación y apoyo mutuo en el género.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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