Por: Portal Bogotá

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El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP), en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá, lanzó una invitación dirigida a pensionadas y pensionados para hacer parte del Programa de Alfabetización Digital. Este espacio formativo tiene como objetivo que las personas adultas mayores adquieran destrezas prácticas en el uso de diferentes tecnologías presentes en la vida cotidiana, permitiéndoles explorar y desenvolverse con mayor confianza en un mundo cada vez más digitalizado, de acuerdo con información de la página oficial del FONCEP.

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El programa contempla seis encuentros presenciales en los que, mediante una metodología sencilla y práctica, los asistentes podrán aprender desde el manejo básico del celular hasta aspectos más complejos de las herramientas tecnológicas. Entre los temas que se abordarán se encuentran el uso de dispositivos móviles, acceso a Internet y aprovechamiento eficiente de sus funciones, así como aplicaciones comúnmente usadas en Colombia, como Nequi y Daviplata para pagos y transferencias, o plataformas de domicilios y compras en línea como Rappi y Mercado Libre.

De acuerdo con el FONCEP, el curso también incluye capacitación en herramientas de movilidad urbana como TransMilenio, Uber y Waze, lo que busca que las personas mayores se desenvuelvan con mayor autonomía. Otro eje central es la seguridad digital, para reforzar la protección de datos y el comportamiento adecuado en línea. Además, se enseñará el uso de herramientas de oficina de Google y Microsoft Office, el manejo de aplicaciones para videollamadas como Meet, Teams y Zoom, e incluso una introducción a la inteligencia artificial y la creación de prompts, de acuerdo con la información proporcionada por la Cámara de Comercio de Bogotá.

Esta iniciativa comienza el sábado 26 de septiembre de 2026, con clases todos los sábados, en un horario de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en la sede Kennedy de la Cámara de Comercio de Bogotá. Para participar, es requisito que al menos 20 pensionadas o pensionados se inscriban y confirmen su asistencia, mientras que el aforo máximo es de 40 personas, incluyendo acompañantes. Al finalizar el proceso, la Cámara certificará la participación en el programa, destacando la importancia del compromiso de asistir a cada una de las seis jornadas, dado que la formación es continua y los cupos son limitados.

Si usted es pensionado o pensionada y desea aprender nuevas habilidades para aprovechar la tecnología, puede inscribirse siguiendo las indicaciones proporcionadas por el FONCEP.

¿Qué temas abarca el Programa de Alfabetización Digital para pensionados del FONCEP?

El Programa de Alfabetización Digital del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones está enfocado en enseñar el manejo de celulares, Internet, aplicaciones bancarias, herramientas de movilidad, seguridad digital, software de oficina, videollamadas y una introducción a la inteligencia artificial. Las sesiones prácticas permiten a los asistentes familiarizarse con estos recursos de la vida diaria.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en el curso de tecnología para pensionados en Bogotá?

Para inscribirse en el programa, se debe ser pensionado o pensionada, confirmar la disponibilidad para asistir a las seis jornadas de capacitación y registrarse en el enlace indicado por el FONCEP. Además, es indispensable comprometerse a participar en la totalidad del proceso formativo, teniendo en cuenta el cupo limitado y la necesidad de garantizar la continuidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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