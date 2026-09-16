Por: Portal Bogotá

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La protección del agua y el fortalecimiento de los ecosistemas estratégicos se posicionan como objetivos esenciales en Bogotá y la región de la Sabana, especialmente ante el inminente fenómeno de El Niño previsto para 2026. De acuerdo con información oficial, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) lidera una intervención integral en el embalse de El Neusa, situada en las veredas Páramo Bajo y Llano Grande del municipio de Tausa. Esta obra tiene como meta principal blindar el suministro de agua tanto de la capital como de varios municipios de Cundinamarca, frente a la variabilidad climática que amenaza la seguridad hídrica en el territorio.

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Según datos proporcionados por la propia CAR, hasta el mes de agosto el proyecto registra un avance físico del 45,8 %, superando el cronograma inicialmente establecido. Este progreso se refleja en la extracción de más de 664.000 metros cúbicos de sedimentos, lo que equivale a llenar más de 260 piscinas olímpicas. Alfred Ignacio Ballesteros, director general de la CAR, señaló que cada metro cúbico removido incrementa la seguridad hídrica de los municipios favorecidos por este sistema. Los beneficiarios directos incluyen Nemocón, Cogua, Zipaquirá y todo el sistema de abastecimiento que utiliza el río Bogotá para captar agua en la planta de Tibitoc.

La intervención combina infraestructura tradicional y Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN). Estas últimas incluyen la construcción de biofiltros, estructuras vegetales capaces de purificar parte del agua proveniente de áreas de disposición y controlar los sedimentos a largo plazo. Ballesteros resaltó que gracias a la integración de estas soluciones, el embalse del Neusa se está transformando en un ecosistema vivo y resiliente ante el cambio climático, no solo un reservorio pasivo de agua.

En materia de manejo ambiental, se han instalado aproximadamente 2.800 metros lineales de barreras flotantes para impedir la dispersión de sedimentos. Además, en el componente de restauración ecológica, el 100 % de los árboles de pino –identificados como especie exótica perjudicial para el ecosistema local– han sido aprovechados mediante técnicas de bioingeniería. Estos árboles se reemplazan por especies nativas, lo que favorece la fauna silvestre autóctona. Paralelamente, equipos técnicos mantienen una vigilancia y rescate constantes de flora y fauna.

Así, la CAR ratifica su compromiso con un desarrollo sostenible y una gestión ambiental basada en el monitoreo científico, buscando garantizar la resiliencia del territorio ante eventos climáticos extremos.

¿Cuál es la importancia del proyecto en el embalse de El Neusa para el abastecimiento de agua en Bogotá y la Sabana?

El proyecto que lidera la CAR en el embalse de El Neusa busca asegurar la capacidad de almacenamiento y suministro de agua para Bogotá y municipios de Cundinamarca ante episodios climáticos como el fenómeno de El Niño. La extracción de sedimentos y la implementación de tecnología ambiental y soluciones naturales fortalecen el ecosistema, garantizando el acceso al recurso hídrico incluso en condiciones adversas.

¿Qué significa 'Soluciones Basadas en la Naturaleza' y cómo se aplican en la restauración del embalse Neusa?

Las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) consisten en el uso de elementos naturales, como biofiltros vegetales, para mejorar la calidad del agua y controlar la sedimentación en el embalse. Según la CAR, su utilización permite que el embalse actúe como un ecosistema activo capaz de adaptarse y responder a los retos ambientales, asegurando mayor resiliencia frente a los efectos del cambio climático.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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