Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante la noche del martes 15 de septiembre, el barrio Las Margaritas, en la localidad de Kennedy, ubicada en el sur de Bogotá, fue escenario de un trágico hecho que terminó con la muerte de una mujer, según reportes recogidos por Citytv. La víctima falleció dentro de su propia vivienda tras intervenir en defensa de su hija, quien estaría siendo agredida por su expareja sentimental.

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De acuerdo con testigos consultados por Citytv, los hechos se presentaron cerca de las 10:30 de la noche, cuando los gritos provenientes de una residencia alertaron a los residentes. Frente a la presunta agresión del señalado hombre hacia la joven, su madre intercedió para protegerla. En ese momento, el agresor la habría atacado con un arma cortopunzante, provocándole una grave herida en el cuello que le ocasionó la muerte antes de que pudiera recibir atención médica.

El teniente coronel Nilson Figueroa, quien es oficial de Guarnición de la Policía de Bogotá, explicó que los uniformados acudieron inmediatamente después de recibir una llamada ciudadana en la que se alertaba sobre una riña en el conjunto residencial. “Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a una mujer sin signos vitales”, relató el oficial.

Tras el ataque, la hija de la víctima logró salir por una ventana para pedir auxilio. Los vecinos del sector rápidamente dieron aviso a las autoridades, mientras el señalado atacante intentó huir del sitio desplazándose por los techos de las viviendas. Sin embargo, efectivos policiales lograron capturarlo en medio de una persecución. La Policía informó que varios habitantes del sector trataron de tomar justicia por mano propia, por lo que el presunto responsable fue trasladado en una patrulla para evitar que la situación se agravara.

El teniente coronel Nilson Figueroa confirmó que, gracias a la rápida reacción, el hombre señalado como presunto responsable fue detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes. Su situación jurídica aún está pendiente de definición, ya que la investigación sigue en curso.

En el lugar permaneció personal de la Sijín, que es la Seccional de Investigación Criminal de la Policía, recolectando material probatorio como grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios para esclarecer los hechos. Hasta el cierre de la información proporcionada, no se había confirmado la identidad del capturado ni los cargos específicos que enfrentará.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sucedió en el barrio Las Margaritas, localidad de Kennedy, Bogotá, el 15 de septiembre?

La noche del 15 de septiembre, en el barrio Las Margaritas en Kennedy, Bogotá, una mujer fue asesinada al intervenir en defensa de su hija, quien presuntamente era agredida por su expareja. La intervención de la víctima terminó en tragedia cuando el señalado la hirió en el cuello con un arma cortopunzante. El agresor intentó huir, pero fue capturado por la Policía tras una persecución.

¿Qué es la Sijín y cuál fue su papel en la investigación del homicidio en Kennedy?

La Sijín es la Seccional de Investigación Criminal de la Policía. En este caso, los investigadores de la Sijín permanecieron en el lugar del homicidio recolectando videos de cámaras de seguridad y testimonios con el objetivo de esclarecer lo sucedido y aportar pruebas para el proceso judicial en curso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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