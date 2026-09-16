Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un emprendedor de Bogotá creó un servicio inusual enfocado en estudiantes universitarios que no sabían utilizar el Sistema Integrado de Transporte Público, conocido como SITP. Según el relato, la idea surgió al identificar que algunos jóvenes, especialmente primíparos provenientes de colegios privados, carecían de experiencia transitando por la ciudad en transporte público. El servicio funcionaba recogiendo a los estudiantes en su residencia, acompañándolos durante el trayecto y enseñándoles el manejo de rutas hasta llevarlos a la Pontificia Universidad Javeriana, lo cual les ayudaba a familiarizarse con el funcionamiento del sistema de buses urbanos.

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El costo de la propuesta era de 100.000 pesos por persona. Aunque existen aplicaciones como Moovit, que permiten consultar rutas de manera gratuita y ofrecen alternativas para movilizarse por Bogotá, el emprendedor detectó una oportunidad de negocio al brindar acompañamiento especializado. En palabras de una egresada de la universidad, ella y su amiga Manuela Hartman probaron el servicio a cambio de ayudar con la difusión, promoviendo el volante del emprendimiento en sus historias de redes sociales.

Durante los recorridos, el guía ofrecía recomendaciones de seguridad particulares. Entre los consejos, se incluía la instrucción de mantener contacto visual con otros pasajeros para proyectar confianza, así como evitar dar la impresión de que era su primera vez usando el sistema, minimizando así la posibilidad de incomodidades o riesgos durante el trayecto. Esta atención personal formaba parte del valor agregado que el emprendedor ofrecía a los usuarios inexpertos en el manejo del transporte colectivo.

La experiencia se popularizó en internet y redes sociales, convirtiéndose en un ejemplo de lo que muchos denominaron “mentalidad de tiburón”: la capacidad de percibir una necesidad muy específica dentro de un grupo reducido y convertirla en una oportunidad de negocio. La historia dejó abierta la reflexión sobre el ingenio de los emprendedores al identificar opciones comerciales inesperadas y las inquietudes sobre si los usuarios estarían dispuestos a pagar una suma significativa solo por aprender a movilizarse en bus.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los principales usuarios del servicio de enseñanza del SITP en Bogotá?

La información señala que el servicio estaba dirigido principalmente a estudiantes universitarios recién llegados (“primíparos”) procedentes de colegios privados, quienes no tenían experiencia previa utilizando el transporte público en Bogotá. El emprendimiento buscaba atender las necesidades de este grupo en particular, facilitando su proceso de adaptación a la ciudad y a las rutas del SITP hasta su universidad.

¿Por qué algunos estudiantes universitarios no saben usar el SITP en Bogotá?

De acuerdo con el relato citado, la causa radica en que estos estudiantes provienen de entornos donde no han necesitado usar transporte público, como colegios privados. Al ingresar a la universidad en Bogotá, se enfrentan a la falta de experiencia en el uso del SITP y requieren orientación sobre rutas, seguridad y manejo del sistema, lo que el servicio ofrecía como valor agregado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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