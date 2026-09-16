Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Este jueves 17 de septiembre de 2026, varios sectores de Bogotá y de los municipios de Soacha, Cota y Funza, en Cundinamarca, experimentarán cortes de energía eléctrica programados debido a trabajos adelantados por Enel Colombia en las redes de suministro de energía. Según la información oficial publicada por la empresa y recopilada por el portal Bogotá.gov.co, esta medida busca implementar actividades de mantenimiento y mejora en la infraestructura eléctrica, lo cual hace necesaria la suspensión temporal del servicio en diferentes puntos específicos.

Sigue a PULZO en Discover

En Bogotá, los barrios afectados pertenecen a diversas localidades. En Bosa, el corte impactará al barrio El Danubio Azul entre las 8:15 a. m. y la 1:15 p. m. En Chapinero, el Chico Norte III Sector afrontará la suspensión desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m., mientras que en La Cabrera está previsto desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. En Ciudad Bolívar, los barrios La Coruña y Verona sufrirán cortes entre las 8:00 a. m. y las 5:30 p. m.

La localidad de Engativá tendrá cortes en La Faena de 8:30 a. m. a 5:30 p. m., y en Fontibón el barrio Modelia Occidental estará sin energía de 8:30 a. m. a 5:30 p. m., agregándose San Pablo Jericó de 8:30 a. m. a 1:00 p. m. En Kennedy, Valladolid verá la interrupción de 1:00 p. m. a 5:00 p. m. y Patio Bonito II de 7:45 a. m. a 4:45 p. m. Suba, por su parte, se verá afectada en el barrio Santa Helena de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., y en Usaquén, Cedritos y Cedro Narváez de 8:45 a. m. a 5:30 p. m., mientras que Molinos Norte será impactado de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

En los municipios cercanos a la capital, en Soacha habrá cortes prolongados de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. en el barrio Ciudad Verde, y de 8:30 a. m. a 5:30 p. m. en Zonas Comerciales y Urbanización Terreros. En Cota, las veredas Vuelta Grande y Resguardo Indígena estarán sin luz desde las 6:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.; en Funza, las veredas El Hato y Cocli experimentarán suspensión de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.

Enel Colombia recomendó a los usuarios desconectar sus electrodomésticos para evitar daños, organizar sus actividades teniendo en cuenta el horario del corte, conservar refrigerados los alimentos evitando abrir la nevera varias veces y autorizar el ingreso del personal técnico previa verificación de identidad a través de la línea oficial para Bogotá y Cundinamarca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá y Cundinamarca que tendrán cortes de luz el 17 de septiembre de 2026?

El 17 de septiembre de 2026 habrá cortes de luz programados en varias localidades de Bogotá, incluyendo Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, Suba y Usaquén, y en municipios vecinos como Soacha, Cota y Funza en Cundinamarca. Cada área estará afectada en horarios específicos según lo anunciado por Enel Colombia, con zonas detalladas como El Danubio Azul, Chico Norte III Sector, La Faena y Molinos Norte, así como barrios y veredas de los municipios mencionados.

¿Qué recomendaciones dio Enel Colombia para los cortes de luz programados en Bogotá y alrededores?

Enel Colombia aconseja a los usuarios desconectar electrodomésticos durante las interrupciones, planificar las actividades diarias considerando los horarios de corte, conservar la temperatura de los alimentos refrigerados evitando abrir la nevera y permitir el acceso del personal técnico tras validar su identidad con la línea oficial. Estas medidas buscan minimizar molestias y riesgos durante los trabajos de mejora y mantenimiento de las redes eléctricas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z