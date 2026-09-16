Por: Portal Bogotá

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Las estrategias para optimizar la movilidad en Bogotá y sus alrededores siguen avanzando, y ahora toman forma a través del proyecto del puente Tibanica. Esta nueva infraestructura vial, de acuerdo con información suministrada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, establecerá una conexión directa entre la avenida Ciudad de Cali, en la localidad de Bosa (Bogotá), y la avenida Terreros en el sector Ciudad Verde de Soacha. El puente abrirá una alternativa importante para quienes se desplazan diariamente entre Bogotá y este municipio vecino, especialmente en sectores residenciales como Ciudad Verde, Hogares y Terreros, y tendrá un impacto significativo en el ingreso y salida de la capital por el sur, mejorando la conectividad vial de la zona.

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Según datos del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), el puente tendrá una longitud de 87 metros y un ancho variable de 63 metros en el costado de Bosa y 49 metros hacia Ciudad Verde. Esta obra contará con una estructura fundamentada en 72 pilotes de gran profundidad (37 de 50 metros y 35 de 55 metros), sobre los cuales reposarán 15 vigas de concreto postensado tipo “I” y una placa de concreto reforzado. La sección transversal del puente estará compuesta por un andén, dos carriles para tráfico mixto, un separador, cuatro carriles previstos para el sistema TransMilenio (transporte masivo de pasajeros de Bogotá), y dos carriles adicionales para tráfico mixto junto a un paso peatonal y ciclorruta. Además, como complemento, la obra incluirá una nueva intersección semaforizada entre las avenidas Terreros y Ciudad de Cali, cerca de un kilómetro de nuevas calzadas y dos retornos para facilitar giros a la izquierda.

El impacto será directo en cinco barrios de Bosa (San Diego, Primavera, La Esperanza, Esperanza-Tibanica y Manzanares) y 16 conjuntos residenciales de Ciudad Verde, así como en comunidades de Hogares y Terreros. De acuerdo con estimaciones oficiales, aproximadamente 250.000 habitantes de Soacha mejorarán sus condiciones de movilidad, experimentando menos tiempo de desplazamiento y beneficiándose de una alternativa diferente a la autopista Sur para entrar y salir de Bogotá.

El proyecto reconoce el valor cultural del territorio al integrar acuerdos con el Cabildo Indígena de Bosa. Bajo estos compromisos, se construirá un puente peatonal —con materiales como la guadua— que permitirá mantener la 'Ruta Ancestral de la Semilla' hacia el humedal Tibanica, área sagrada para el cabildo. También se levantará un bohío para la realización de rituales ancestrales antes de iniciar las obras. Dentro de las obligaciones están la gestión de predios para proteger el entorno ecológico del humedal, investigaciones para el cabildo, presencia de iconografía muisca en los andenes y monitoreo continuo de la calidad del aire durante la ejecución del proyecto.

La iniciativa es producto de una articulación entre la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Agencia Regional de Movilidad (ARM) y la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca (RMBC), como confirman las fuentes oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál será el impacto del puente Tibanica en la movilidad de Soacha y Bogotá?

El puente Tibanica facilitará los desplazamientos entre Soacha y Bogotá, especialmente para los habitantes de Ciudad Verde y barrios de Bosa como San Diego y La Esperanza. Al ofrecer una alternativa distinta a la habitual autopista Sur, permitirá reducir los tiempos de viaje, mejorará la conexión vial regional y contribuirá a que cerca de 250.000 habitantes tengan mejores opciones de movilidad.

¿Qué acuerdos contempla el proyecto del puente Tibanica con el Cabildo Indígena de Bosa?

El proyecto incluye compromisos como la construcción de un puente peatonal para conservar la 'Ruta Ancestral de la Semilla', un bohío sagrado para rituales, la adquisición de predios ecológicos, investigaciones para el cabildo y la inclusión de iconografía muisca en el espacio público, integrando así el valor cultural y ambiental al desarrollo vial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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