Una falla en un vehículo de carga habría desencadenado una fuerte colisión en la salida de Bogotá hacia Mosquera, dejando varios automotores volcados y la calle 13 completamente bloqueada. El accidente ocurrió este martes 15 de septiembre cerca del puente sobre el río Bogotá e involucró un tractocamión tipo ‘niñera’, camiones de carga y un vehículo particular.

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Las primeras versiones entregadas por personas que estuvieron en el lugar apuntan a una posible falla en el sistema de frenos de la ‘niñera’, que transportaba automóviles. La emergencia provocó una colisión múltiple y dejó importantes daños materiales en el corredor vial.

Accidente en la Calle 13: qué pasó con los vehículos y sus ocupantes

Uno de los testimonios que permitió conocer cómo ocurrió el choque fue el de Duber Correa, ayudante de un camión que transportaba colchones. En declaraciones entregadas a Citytv, el hombre explicó la secuencia del accidente: “Venían aquí por la 13, pasando acá el puente del río Bogotá y entonces ellos venían y la ‘niñera’ se queda sin frenos y le pega al furgón, el furgón se queda encima de la camioneta cargada con los colchones y cruza la vía y le pega al camión de los que llevan los cerdos, la ‘niñera’, y prácticamente los colchones les salvan la vida a ellos”.

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#AEstaHora Organismos de emergencia y personal de la concesión atienden un siniestro múltiple en la vía Bgtá-Mosquera, entre un automóvil, un tractocamión tipo niñera y dos camiones que sufren volcamiento. 🔴🔴Paso totalmente detenido sobre la Av. Centenario en ambos sentidos. https://t.co/zd3iAFWQK2 pic.twitter.com/uGKvhCAdn4 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 15, 2026

La magnitud del impacto hizo que varios vehículos terminaran fuera de su posición original y volcaran sobre la calzada. A su vez, el choque también afectó automotores destinados al transporte de mercancías y animales, mientras la vía quedó cerrada en su totalidad.

Luis Martínez, hermano del conductor del camión que llevaba cerdos, llegó al sitio para ayudar a su familiar y verificar las condiciones de los animales. Según el medio citado, contó: “Se le vino ese carro y lo volcó y arrastró otros vehículos más, tengo entendido, y los animales yo los veo bien, únicamente lo que tienen es sed; ya por la temperatura toca trasladarlos en este momento”.

Otra ocupante de uno de los vehículos involucrados también relató lo ocurrido. La mujer manifestó: “Veníamos bien tranquilos y cuando menos pensamos fue que el carro ya estaba volcado; veníamos el conductor Julián y yo, y no, los dos ya íbamos para la planta a cargar el viaje de mañana. Afortunadamente, estamos bien, pues Julián y yo estamos bien”.

Finalmente, autoridades de tránsito llegaron al sector para coordinar la atención de los involucrados, las labores de rescate y el retiro de los vehículos mediante grúas de gran capacidad. El cierre provocó una fuerte afectación en la movilidad entre Bogotá y los municipios de Sabana Occidente.

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