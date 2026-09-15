Un macabro hallazgo puso en alerta a las autoridades en el sur de Bogotá. El cuerpo sin vida de una menor, cuya edad estaría entre los 8 y 12 años, fue encontrado dentro de una alcantarilla ubicada en el barrio Juan José Rendón, en la localidad de Ciudad Bolívar.

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Según la información conocida hasta el momento, las autoridades acudieron al lugar y efectuaron el levantamiento del cuerpo, mientras avanzan las labores para establecer plenamente su identidad y esclarecer las circunstancias en las que terminó en ese punto.

Por ahora, no se ha confirmado que la menor corresponda a alguno de los niños o adolescentes reportados como desaparecidos en Bogotá. La identificación será clave para establecer quién era la víctima y permitir que las autoridades avancen con las investigaciones correspondientes.

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#BOGOTÁ | Fue hallado el cuerpo sin vida de una menor entre 8 y 12 años de edad, en una alcantarilla ubicada en el barrio Juan José Rendón, en Ciudad Bolívar. Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo y avanzan con la identificación del mismo. Vía:… pic.twitter.com/H0d2oECZNH — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 15, 2026

Desaparición de menores en Bogotá: Galán habló sobre los casos

El hallazgo ocurre en momentos en que existe preocupación en Bogotá por los reportes de menores desaparecidos. En el Concejo capitalino, varios cabildantes pidieron respuestas a la Administración distrital frente a estos casos, especialmente tras la desaparición de Joseph Santiago Santamaría, de 15 años.

Sobre esta situación, el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró recientemente:

“Absolutamente todos los casos de desapariciones de menores de edad en Bogotá son tomados con la mayor seriedad y rigor por la Alcaldía. Desde el primer día, la instrucción al secretario de Seguridad ha sido clara: en todos los casos en los que recibimos reporte de un menor desaparecido, debemos trabajar y apoyar a la Fiscalía, que es la entidad responsable de investigar esos casos, y a la Policía, así como contactar y acompañar a las familias para buscar todos los elementos que nos permitan apoyar la investigación”.

Mientras tanto, el caso de la menor encontrada en Ciudad Bolívar permanece en investigación. Hasta que concluya el proceso de identificación, no existe confirmación oficial sobre su identidad ni sobre una eventual relación con algún reporte de desaparición.

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