El misterio en torno al paradero de Joseph Santiago Santamaría, el menor de 15 años desaparecido en Bogotá, suma nuevas y desgarradoras revelaciones que vuelven a poner la lupa sobre los protocolos de búsqueda institucional. En una entrevista exclusiva concedida al espacio ‘Bajo Sospecha’ de Pulzo.com, John Santamaría, padre del estudiante, rompió el silencio para narrar los momentos previos a que se perdiera el rastro de su hijo, completando ya jornadas de profunda angustia y bloqueos en la capital.

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De acuerdo con el testimonio del padre, la rutina del joven transcurría con absoluta normalidad hasta el día de los hechos. “Lo último que supe es que iba a jugar con unos amigos a la cancha del barrio, creo que micro, después supe que se fue a la estación de La Granja, subió el puente entró a la estación y esa es la última imagen que se ve de él. Él hacia ese recorrido todo el día, cogía una ruta hasta el portal 80 y luego un alimentador hasta el apartamento donde vivíamos nosotros. No sabemos qué pasó”, expresó Santamaría, remarcando que el trayecto formaba parte de su dinámica cotidiana.

Al ser consultado sobre el entorno personal y emocional del menor, el progenitor descartó tajantemente cualquier conflicto familiar o situación anómala que motivara una huida. Según relató, mantenían una comunicación sumamente cercana y de entera confianza tras la pérdida de la madre del joven, fallecida hace una década. “Supe que tuvo una novia, pero ella se fue a España. Nuestra relación es muy buena, como padre e hijo somos parceros, amigos. Su madre es fallecida hace 10 años y él estaba bien, yo nunca le noté ningún problema”, enfatizó.

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Sin embargo, uno de los puntos más críticos expuestos durante la conversación exclusiva recae en las trabas burocráticas con las que se ha tropezado en medio de la búsqueda. Si bien el colegio ha brindado acompañamiento en las rutas formales de denuncia, las barreras para acceder a pruebas determinantes continúan ralentizando el proceso de localización. “El colegio me ha ayudado con las rutas de denuncia y algunas autoridades me han apoyado, pero me piden orden judicial para todo, por ejemplo para las cámaras de TransMilenio”, denunció con frustración.

Esta lentitud administrativa y la falta de respuestas expeditas fue justamente el detonante que impulsó a familiares y allegados a protestar sobre la calle 80 para exigir atención prioritaria. Mientras el rastro del estudiante sigue desvaneciéndose tras su paso por el sistema de transporte masivo, la familia insiste en que cada minuto cuenta y exige a las instituciones agilizar los procedimientos para esclarecer el caso.

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