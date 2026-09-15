La desaparición de menores de edad continúa siendo motivo de preocupación en Bogotá y municipios cercanos. En los últimos días, diferentes carteles con fotografías y datos de menores han comenzado a circular con el propósito de obtener información que permita establecer su paradero.

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La concejal de Bogotá Rocío Dussán difundió algunos de estos casos y pidió a los ciudadanos estar atentos y entregar a las autoridades cualquier dato que pueda contribuir a las labores de búsqueda.

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De acuerdo con el balance de la Secretaría Distrital de Seguridad, con corte al 11 de septiembre, entre el 3 de enero y esa fecha se conocieron 294 reportes relacionados con menores desaparecidos. De ese total, 162 menores habrían sido encontrados, mientras que 19 permanecían en búsqueda.

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Estos son algunos de los menores que están siendo buscados

Entre los casos divulgados recientemente se encuentran los siguientes:

María Fernanda Sánchez, de 14 años

La adolescente fue reportada como desaparecida el 9 de septiembre. Según la información del cartel compartido, fue vista por última vez aproximadamente a las 3:00 de la tarde en el barrio Porvenir, en Soacha.

María Fernanda tiene ojos claros y cabello largo. Al momento de su desaparición llevaba jean azul, tenis negros Adidas y un buzo gris azulado.

Paula Ibáñez Vásquez, de 14 años

Paula fue vista por última vez el 7 de septiembre en Bogotá. Tiene una estatura aproximada de 1,50 metros, piel trigueña, cabello negro y ojos cafés.

Entre sus características particulares se encuentra una cicatriz ubicada detrás de la oreja derecha. De acuerdo con la información difundida, vestía un saco gris, pijama rosada y tenis negros.

Sharick Nicoll Chia Carrizosa, de 16 años

La adolescente también figura entre las personas menores de edad cuya ubicación se busca establecer.

El cartel difundido con su fotografía solicita a quienes tengan información sobre su paradero comunicarse con las autoridades o utilizar la línea de emergencias 123.

Alana Sofía Castañeda Chávez, de 14 años

Alana Sofía fue reportada como desaparecida después de haber estado en el parque Clarelandia, en la localidad de Bosa, según la información compartida por la concejal Rocío Dussán.

Las autoridades y familiares buscan establecer dónde se encuentra y obtener información que permita avanzar en la investigación.

Josephe Santiago Santamaría Jiménez, de 15 años

El adolescente fue visto por última vez el 10 de septiembre en el barrio La Granja, en la localidad de Engativá.

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Al momento de su desaparición llevaba un buzo beige con capota, pantalón de sudadera azul oscuro con franjas verdes y blancas y tenis azul oscuro.

🚨 𝐔𝐑𝐆𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐒𝐈𝐆𝐔𝐄𝐍 𝐃𝐄𝐒𝐀𝐏𝐀𝐑𝐄𝐂𝐈𝐄𝐍𝐃𝐎 𝐌𝐄𝐍𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐄𝐃𝐀𝐃 Se buscan a estos niñas y niños desaparecidos en Bogotá, si tienen información, comunícarse con las autoridades (Línea 123), es terrible esta situación, el @ICBFColombia 𝐚… pic.twitter.com/nRrPf2FwgI — Concejal Rocío Dussán Pérez (@RocioDussanPer) September 14, 2026

¿Qué hacer si un menor desaparece?

Uno de los principales llamados de las autoridades es reportar la desaparición inmediatamente. No es necesario esperar 24, 48 o 72 horas para iniciar la búsqueda de un niño, niña o adolescente.

Al momento de presentar el reporte es importante entregar toda la información disponible, entre ella:

Una fotografía reciente del menor.

Descripción física y características particulares.

Ropa que llevaba puesta cuando fue visto por última vez.

Lugar, fecha y hora de la última ubicación conocida.

Sitios que frecuenta habitualmente.

Información sobre personas con las que pudo haber tenido contacto.

Mensajes, llamadas u otros elementos que puedan servir para orientar la investigación.

En Bogotá, los ciudadanos pueden comunicarse con la línea 123 para reportar una desaparición o entregar información que pueda ayudar a ubicar a un menor.

Además, en Colombia existe la Alerta Rosa, mecanismo diseñado para articular y agilizar la respuesta de las autoridades frente a casos de personas desaparecidas, con especial atención a niños, niñas y adolescentes.

Las autoridades también recomiendan no compartir rumores o información que no haya sido verificada, pues esto podría afectar las investigaciones. Cualquier pista debe ser entregada directamente a las autoridades para que pueda ser evaluada y utilizada dentro de la búsqueda.

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