A cinco días de cumplirse su desaparición, la incertidumbre y la angustia se apoderan de la familia de Joseph Santiago Santamaría Jiménez, un menor de 15 años cuyo rastro se perdió en Bogotá tras salir de su jornada escolar. Ante la falta de respuestas institucionales concretas, sus allegados exigen mayor celeridad a las autoridades para esclarecer los hechos y dar con su ubicación.

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De acuerdo con el relato entregado por su padre en Citytv, el joven salió de su casa rumbo al colegio y posteriormente se reunió con un grupo de amigos para disputar un partido de microfútbol. Tras finalizar esta actividad, el menor se dirigió hacia el sistema masivo de transporte público. Una de las pistas clave aportadas en el proceso es un registro de las cámaras de seguridad que ubica a Joseph Santiago dentro de la estación de TransMilenio de La Granja, en inmediaciones de la calle 77 sobre la troncal de la calle 80; sin embargo, tras ese paso, el rastro del estudiante se desvanece por completo.

El padre del menor aseguró que no existían indicios previos de conflictos o situaciones extrañas que justificaran su ausencia, reiterando su profunda preocupación ante la falta de avances institucionales. “No he tenido más noticias de nada, necesito celeridad, además de que no es el único caso, hay más casos de niños perdidos”, manifestó, haciendo un llamado urgente para que se agilice la revisión de los registros fílmicos que permitan reconstruir el recorrido exacto del joven después de su ingreso al sistema de transporte.

La falta de respuestas efectivas motivó a familiares, amigos y personas cercanas a realizar una protesta sobre la calle 80, bloqueando ambos sentidos de la vía para presionar a las instituciones. La manifestación generó traumatismos y alteraciones considerables en la movilidad del sector, obligando a retornos operativos en los servicios troncales de TransMilenio. Mientras continúan las labores de rastreo, la familia insiste en la necesidad de intensificar los operativos de búsqueda y contar con acceso prioritario a las evidencias para hallar al menor.

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