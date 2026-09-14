Una fuerte riña se registró durante la madrugada de este domingo en el norte de Bogotá, después de un accidente de tránsito ocurrido en la avenida carrera 68 con calle 95, en la localidad de Barrios Unidos. El hecho ocurrió cerca del centro comercial Cafam de La Floresta y fue captado en video.

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La grabación muestra a varias personas reunidas alrededor de los vehículos involucrados en el choque. Lo que inicialmente habría sido una discusión entre los conductores terminó en una pelea en plena vía, en la que participaron varias personas que intercambiaron golpes y patadas.

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De acuerdo con la cuenta de Instagram @pasa_enbogota, que compartió las imágenes, testigos señalaron que algunos jóvenes que viajaban en uno de los vehículos presuntamente estaban bajo los efectos del alcohol y habrían intentado agredir al otro conductor. Según esa versión, el hombre habría reaccionado para defenderse.

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En el video también se observa a una mujer intentando intervenir mientras pide que termine la confrontación. Además, trabajadores de una obra cercana habrían tratado de separar a los involucrados, aunque en distintos momentos la pelea continuó y algunos de los participantes terminaron en el suelo. Hasta ahora no se conocen mayores detalles sobre posibles heridos o capturas relacionadas con el caso.

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