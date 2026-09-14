Tras el trágico accidente registrado en la madrugada de este domingo en la vía que comunica a los municipios de Puente Nacional con Barbosa, en Santander, y que cobró la vida de dos jóvenes motociclistas tras chocar contra un autobús, el cantante vallenato Martín Elías Jr. y la empresa de transporte vinculada rompieron el silencio para pronunciarse oficialmente sobre los hechos.

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El siniestro, que dejó como víctimas fatales a Carlos Ferney León Chamarro y José Ángel Chamarro Ayala, generó profunda conmoción. A través de sus redes sociales, Martín Elías Jr. envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores y aclaró que ni él ni los integrantes de su agrupación viajaban a bordo del vehículo siniestrado, por lo que se encuentran ilesos. “Lamentamos la muerte de esas 2 personas, que Dios los tenga en la gloria, esto es una situación que nadie desea”, expresó el artista, quien reflexionó sobre los riesgos de su profesión y pidió oraciones constantes para su equipo de trabajo.

Por su parte, la empresa Cotracegua S.A.S. emitió un comunicado oficial expresando sus sentimientos de solidaridad y condolencias a los familiares de los fallecidos. La compañía aclaró que el vehículo involucrado pertenece a un asociado de la sociedad, cuenta con toda la habilitación legal para la prestación del servicio público de pasajeros y que su relación contractual con el artista se limita estrictamente a la movilización de su equipo hacia las presentaciones en el país.

Asimismo, frente a las primeras hipótesis entregadas por las autoridades de tránsito —las cuales apuntaban preliminarmente a una supuesta invasión de carril por parte de los motociclistas—, la empresa pidió prudencia y solicitó no tomar esta versión como una conclusión definitiva, a la espera de los peritajes técnicos y judiciales. Cotracegua reiteró su total disposición para colaborar con los organismos competentes y entregar toda la información necesaria que permita esclarecer las circunstancias exactas del trágico suceso.

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