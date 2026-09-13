Un grave accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este domingo dejó dos personas muertas en una carretera de Santander, luego de que la motocicleta en la que se movilizaban chocara contra un bus que transportaba a integrantes de una agrupación de música vallenata.

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El siniestro fue reportado hacia las 4:00 de la mañana, en el kilómetro 7 de la vía que comunica a Puente Nacional con San Gil, en un tramo cercano a los municipios de Puente Nacional y Barbosa.

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Las víctimas fueron identificadas como Carlos Ferney León Chamarro, de 26 años, y José Ángel Chamarro Ayala, de 27, quienes se desplazaban en la motocicleta involucrada en el choque.

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De acuerdo con la información preliminar, el vehículo habría terminado impactando contra el autobús en plena vía nacional. El bus transportaba a los integrantes de la agrupación de Martín Elías Jr. que regresaban a Santander después de una presentación realizada la noche anterior en Chiquinquirá, Boyacá.

El capitán José Javier Caballero, encargado de la Seccional de Tránsito de Santander de la Policía, explicó que las primeras conclusiones del peritaje apuntan a una posible invasión de carril por parte de la motocicleta.

“Una motocicleta con dos ocupantes invadió el carril del bus en el que se transportaba la agrupación del cantante vallenato”, explicó el oficial.

Según el uniformado, el análisis preliminar realizado en el lugar indicaría que se habría presentado una imprudencia por parte de quienes viajaban en la motocicleta.

No obstante, las autoridades continúan con el peritaje correspondiente para establecer con precisión cómo ocurrió el choque y determinar las responsabilidades que correspondan.

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El grupo musical se encontraba retornando de Chiquinquirá, donde había realizado una presentación la noche anterior. El accidente ocurrió mientras transitaban por la carretera nacional que conecta distintos municipios de Santander, en un tramo comprendido entre Puente Nacional y Barbosa.

El siniestro causó la atención de las autoridades de tránsito, que adelantaron las labores correspondientes para establecer las circunstancias del choque y recopilar elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.

Por ahora, el caso continúa en investigación y se espera que las autoridades entreguen nuevos detalles una vez finalicen los análisis técnicos.

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