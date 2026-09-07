Por: Caracol TV

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Una tragedia vial sacudió a Cabo Verde durante la tarde del sábado, luego de que un autobús que transportaba principalmente a estudiantes y adolescentes se saliera de la carretera y cayera por un precipicio en la isla de Fogo, una de las principales islas del archipiélago africano.

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El accidente dejó, de manera preliminar, al menos 21 personas fallecidas, según confirmó el presidente caboverdiano, José María Neves, quien expresó sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas.

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El siniestro ocurrió a última hora de la tarde del sábado, en la carretera que comunica las localidades de Chã das Caldeiras y Campanas de Cima, en el norte del municipio de São Filipe.

Según los reportes de medios locales, el conductor perdió el control del vehículo y este terminó saliéndose de la vía. Posteriormente, el autobús cayó por un precipicio de aproximadamente 30 metros de altura, hasta terminar en un barranco rocoso y de difícil acceso.

Las características del terreno complicaron las labores de búsqueda y rescate, mientras los equipos de emergencia trabajaban para localizar y trasladar a las personas afectadas.

El primer balance entregado por las autoridades daba cuenta de 10 fallecidos, pero la cifra aumentó posteriormente hasta llegar a 21 víctimas mortales.

Aunque todavía no se había establecido con precisión el número total de heridos, medios caboverdianos informaron que más de una decena de personas fueron atendidas en el servicio de urgencias del Hospital Regional de San Francisco de Asís. Las autoridades continuaban con las labores de atención y rescate en la zona del accidente. Por las condiciones del lugar donde terminó el vehículo, el acceso para los equipos de emergencia resultó especialmente complejo.

Uno de los primeros aspectos que debieron aclarar las autoridades fue el motivo por el que tantos estudiantes se encontraban a bordo del autobús. Aunque entre los pasajeros había alumnos de secundaria, el delegado del Ministerio de Educación en São Filipe, José Pedro Gonçalves, explicó a medios de comunicación locales que el desplazamiento no correspondía a una actividad organizada por un colegio.

Según su explicación, se trataba de una salida que el conductor del autobús acostumbraba organizar anualmente durante el periodo escolar. El propio conductor se encuentra entre las personas que fallecieron en el accidente.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido la causa del siniestro. Los investigadores deberán determinar, entre otros aspectos, qué ocurrió antes de que el autobús abandonara la carretera y si existió alguna circunstancia relacionada con las condiciones de la vía, el vehículo o la conducción que pudiera haber provocado el accidente.

La investigación será clave para establecer cómo ocurrió la tragedia y determinar las responsabilidades que correspondan.

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El accidente ocurrió en la isla de Fogo, cuyo territorio está dominado prácticamente en su totalidad por un volcán activo. El punto más elevado de la isla es el Pico de Fogo, que alcanza aproximadamente 2.829 metros sobre el nivel del mar, convirtiendo a Fogo en la isla de mayor altura de Cabo Verde.

El terreno volcánico y montañoso de la zona también representó un desafío para los equipos que participaron en las labores de rescate tras el accidente. El presidente José María Neves lamentó la tragedia y extendió sus condolencias a las familias de las víctimas, a sus amigos y a los habitantes de Fogo, mientras las autoridades continúan trabajando para esclarecer lo ocurrido.

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