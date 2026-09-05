Raúl Castro reapareció públicamente este sábado 5 de septiembre en Cuba, luego de varios días en los que circularon versiones sobre su supuesto fallecimiento y un delicado estado de salud. El exlíder del régimen cubano, de 95 años, fue visto durante un acto oficial en La Habana, en una aparición que volvió a ponerlo frente a las cámaras de la televisión estatal.

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La presencia de Castro fue registrada durante una ceremonia por el 65 aniversario de la Dirección de Seguridad Personal del Ministerio del Interior (MININT), organismo encargado de la protección de los principales dirigentes cubanos. Las imágenes fueron emitidas por el Noticiero Nacional de Televisión y posteriormente difundidas por medios internacionales.

Castro apareció dando palmadas enérgicas mientras era recibido con vítores de militares. En el evento también estuvieron integrantes de la cúpula política y militar cubana, entre ellos el presidente Miguel Díaz-Canel.

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Acá, el video de la reaparición de Raúl Castro:

⚠️⚠️#Ahora. Primeras imágenes de Raúl Castro tras rumores sobre su muerte. El régimen exhibe al dictador de 95 años en la televisión nacional. pic.twitter.com/b0vAJZr820 — Mag Jorge Castro🇨🇺 (@MagJorgeCastro) September 6, 2026

La reaparición adquiere relevancia porque durante los últimos días habían circulado diferentes versiones sobre el estado de salud del exmandatario. Algunos reportes, difundidos principalmente desde el exterior de Cuba, aseguraban que Castro se encontraba gravemente enfermo y que incluso habría sufrido un accidente cerebrovascular.

El 2 de septiembre, CBS Miami informó que existían reportes según los cuales Castro estaba gravemente enfermo y hospitalizado después de un posible accidente cerebrovascular. En ese momento, el Gobierno cubano no había confirmado públicamente esa información.

También se difundieron versiones que directamente hablaban de su muerte. Sin embargo, esas afirmaciones tampoco fueron confirmadas oficialmente. La aparición de este sábado permite constatar que Raúl Castro continúa con vida, aunque las imágenes difundidas no permiten establecer cuál es exactamente su estado de salud ni confirmar o descartar las versiones sobre un supuesto accidente cerebrovascular.

Castro había mantenido un perfil público reducido en los últimos años. Su última aparición conocida antes de la de este sábado había ocurrido el 13 de agosto, durante una ceremonia en La Habana por el centenario del nacimiento de su hermano, Fidel Castro.

Por eso, las imágenes difundidas este 5 de septiembre tuvieron especial impacto después de los rumores que circularon durante la semana sobre su supuesto fallecimiento.

Durante el acto, además de aparecer junto a otros altos funcionarios cubanos, Castro estuvo acompañado por su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro. La ceremonia estuvo relacionada con una institución creada para garantizar la seguridad de los principales dirigentes de la isla.

Raúl Castro dejó la Presidencia de Cuba en 2018 y posteriormente abandonó el cargo de primer secretario del Partido Comunista en 2021. No obstante, continuó siendo una figura de enorme peso dentro del sistema político cubano.

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