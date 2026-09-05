Por: France 24

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Estados Unidos e Irán han incrementado la tensión en el Golfo Pérsico tras el intercambio de ataques del 5 de septiembre, marcando una escalada que pone fin a un mes de relativa calma luego de seis meses de conflicto. Según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), ese día sus fuerzas lanzaron ataques sobre tres buques cisterna que, afirman, eran parte de una red ilegal de financiamiento del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) iraní. En su comunicado, el CENTCOM detalló que los barcos M/T Downy y M/T Stark 1 quedaron fuera de operación cerca de la isla de Kharg y la ciudad portuaria de Jask, mientras que el M/T Kylo fue destruido en el golfo de Omán tras permitir la evacuación de su tripulación.

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La entidad militar estadounidense justificó la acción señalando que los navíos iraníes habían atacado previamente barcos estadounidenses, aunque Washington intenta mantener una narrativa de minimización del conflicto. El almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM, fue enfático en advertir a Irán que si disparan a barcos estadounidenses, la respuesta será “imponer un costo económico aún mayor,” reiterando la disposición de Estados Unidos a destruir la limitada y expuesta flota petrolera iraní si es necesario.

A medida que el bloqueo americano sobre el estratégico estrecho de Ormuz continúa asfixiando las exportaciones petroleras de Irán, la isla de Kharg cobra un papel central. Este sitio, vital para la industria petrolera iraní, ha sido objeto de diversos ataques y amenazas a lo largo de los últimos meses. Medios estatales iraníes reportaron impactos de misiles en las inmediaciones de Kharg, sugiriendo que el centro petrolero fue blanco de operaciones estadounidenses. Las autoridades iraníes advirtieron de represalias más contundentes si continúan el bloqueo y los bombardeos a sus navíos en la región.

A pesar de la violencia, Washington intenta transmitir la idea de control y sostiene que las sanciones económicas son su principal herramienta para presionar a Teherán y evitar un conflicto mayor. El presidente Donald Trump y el vicepresidente J.D. Vance han insistido públicamente en que la guerra actual no representa una amenaza significativa, pese a los ataques confirmados y las bajas civiles, incluidas las registradas en un bombardeo a una boda en el sur de Irán.

Entretanto, el flujo de crudo por Ormuz sigue limitado y el riesgo de una mayor escalada permanece, mientras la administración estadounidense busca limitar el impacto interno, sobre todo en vísperas de las elecciones legislativas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la isla de Kharg es estratégica en el conflicto entre Estados Unidos e Irán?

La isla de Kharg, ubicada cerca del estrecho de Ormuz, es fundamental porque alberga el principal centro de exportación de petróleo de Irán. De acuerdo con medios iraníes y estadounidenses citados en el texto, este punto es clave para la economía persa y ha sido blanco de ataques y amenazas en la reciente escalada, debido a su importancia para los flujos de crudo y como símbolo de la presión económica ejercida por Washington sobre Teherán.

¿Qué es el CGRI y cuál es su papel en los ataques entre Irán y Estados Unidos?

El CGRI es el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, una fuerza militar de élite en Irán. Según el CENTCOM, los tres buques atacados el 5 de septiembre estaban vinculados a una red ilegal que financia al CGRI y a sus aliados regionales. Esta organización juega un rol central en la defensa del régimen iraní y en las acciones militares contra intereses estadounidenses, siendo actor fundamental en la confrontación registrada en el golfo de Omán y el estrecho de Ormuz.

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