Por: Caracol TV

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Una familia en Bogotá busca repatriar el cuerpo de Harold Andrés Pardo, un colombiano de 31 años que murió por ahogamiento en Los Ángeles, California, EE. UU. el pasado 29 de agosto de 2026. Pardo residía desde hacía más de tres años en Estados Unidos junto a su pareja y su pequeña hija.

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De acuerdo con el comunicado oficial de las autoridades forenses de esa ciudad, el joven murió luego de ingresar al mar para nadar junto a un grupo de amigos. Su padre, Jaime Eduardo Pardo, contó a Citytv que Harold fue “el único que no salió, desafortunadamente”.

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Además, relató que, tras pedir ayuda, los socorristas lograron sacar a Harold hasta la orilla y le practicaron maniobras de reanimación. “Le dieron reanimación, pero no respondió”, dijo el padre de la víctima.

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Jaime Eduardo Pardo también contó que su hijo solía sufrir calambres de manera recurrente cuando ingresaba a piscinas, por lo que considera que esta condición pudo haber influido en lo ocurrido.

Asimismo, señaló que Harold padecía episodios de epilepsia y que pudo haber sufrido uno de ellos mientras nadaba. Sin embargo, por ahora, esta es solo una posibilidad planteada por la familia. Las autoridades locales mantienen abierta una investigación preliminar para establecer las circunstancias que rodearon la tragedia.

Familia busca repatriar el cuerpo

Tras su muerte, los familiares de Harold Pardo buscan repatriar su cuerpo a Colombia. El proceso tiene un costo cercano a los 16.000 dólares, unos 50 millones de pesos, una cifra que, aseguran, la familia no tienen cómo pagar.

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Ante el alto costo del proceso, familiares y amigos de Harold han unido esfuerzos para recaudar el dinero que permita repatriar su cuerpo. Con colectas y actividades comunitarias buscan conseguir los recursos necesarios para traerlo de regreso a Colombia.

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