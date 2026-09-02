Minneapolis volvió a ser escenario de un tiroteo que dejó varias víctimas y un amplio despliegue de las autoridades. De acuerdo con medios internacionales, el ataque ocurrió durante la tarde de este miércoles 2 de septiembre en un edificio residencial del centro de la ciudad y dejó al menos tres muertos, entre ellos el presunto atacante, además de tres policías heridos.

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La Policía de Minneapolis recibió poco después de las 16:30 una llamada al 911 que alertaba sobre disparos dentro del inmueble. Los agentes ingresaron aproximadamente tres minutos después y encontraron a las víctimas en el interior, explicó el sargento Garrett Parten.

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Una de las víctimas murió en el lugar, mientras otra falleció posteriormente en el Hennepin County Medical Center. Los heridos fueron trasladados a ese centro médico, aunque hasta el momento no se había informado públicamente sobre su estado.

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La situación provocó un fuerte operativo policial en las inmediaciones del Centro de Convenciones de Minneapolis y pidieron a los residentes mantenerse alejados de la zona mientras avanzaba la respuesta al tiroteo.

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El gobernador de Minnesota, Tim Walz, expresó su respaldo a los equipos de emergencia y aseguró que funcionarios estatales estaban en el sitio para apoyar a las fuerzas locales. También el FBI desplegó personal para colaborar con la investigación.

Cabe mencionar que Minneapolis registró varios tiroteos masivos durante el verano pasado, incluido el ataque contra una escuela católica en el que murieron dos niños y cerca de una veintena de personas resultaron heridas.

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