La investigación en torno al violento y despiadado ataque perpetrado en pleno corazón de Times Square, en Nueva York, sigue arrojando escalofriantes detalles sobre la mente de su agresora. El hecho, que cobró la vida de Erin Piacenti —vicepresidenta de negocios de Bank of America— y dejó herido a un hombre de 68 años, ha dado un giro tétrico tras conocerse los mensajes que la atacante, identificada como Pamela Cisneros, compartió en sus redes sociales semanas antes de desatar la tragedia.

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El asalto ocurrió en cuestión de segundos cuando Cisneros, de 49 años, extrajo dos cuchillos de una bolsa y arremetió de manera completamente aleatoria y sin provocación contra los transeúntes. Entre las víctimas fatales se encontraba Piacenti, quien acababa de terminar su jornada laboral y se dirigía a su residencia en Nueva Jersey, convirtiéndose en una víctima inocente de la violencia ciega antes de que la Policía de la ciudad abatiera a la homicida en el sitio.

Mientras las autoridades profundizan en las pesquisas para determinar las motivaciones exactas del atentado, la lupa se ha posicionado sobre el perfil de Facebook atribuido a Cisneros, con actividad registrada hasta principios de diciembre de 2025. En sus últimas entradas públicas, la mujer dejó ver un estado mental profundamente alterado, marcado por reflexiones existenciales, crisis económicas y un fuerte contenido de tinte religioso y apocalíptico.

Lo que más ha estremecido a los investigadores es una frase específica plasmada en su publicación del 30 de noviembre de 2025, en la que advertía sobre la supuesta llegada de los “tiempos finales” y la descomposición social:

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“Los acontecimientos actuales que están ocurriendo pueden atestiguar de mi anterior declaración de que los tiempos finales están presentes. Hay noticias de guerra, de pestilencia, de terremotos, el amor disminuido por las personas hasta el punto de apuñalar a otros sin razón…”, escribió, vaticinando de manera perturbadora la dinámica exacta del crimen que ella misma cometería días después.

En un segundo texto publicado el 5 de diciembre, Cisneros continuó divagando sobre el vacío espiritual, la pobreza y las falsas salidas que busca la sociedad, haciendo constantes llamados a la fe cristiana y asegurando que el fin del mundo era inminente. Hoy, estas publicaciones se han convertido en la pieza central de análisis para intentar descifrar el detonante de una locura homicida que enluta al sector financiero estadounidense y sacude nuevamente a la Gran Manzana.