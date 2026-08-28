La expresentadora de televisión estadounidense Angelynn “Angie” Mock, de 48 años, se declaró culpable por la muerte de su madre, Anita Avers, de 80 años, ocurrida en octubre de 2025 en Wichita, Kansas (Estados Unidos).

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Mock aceptó el cargo de asesinato en primer grado como parte de un acuerdo con la Fiscalía del condado de Sedgwick. Con esta decisión, evitó un juicio oral y ahora enfrenta una condena de cadena perpetua, aunque podría solicitar libertad condicional después de cumplir 25 años de prisión, según el proceso citado por medios estadounidenses.

La audiencia en la que se conocerá formalmente su sentencia quedó programada para el 5 de octubre de 2026. El caso volvió a llamar la atención por la trayectoria que tuvo Mock en distintos medios de comunicación antes de alejarse de la televisión.

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¿Quién es Angelynn Mock, la expresentadora que se declaró culpable?

Mock comenzó su carrera en televisión en 2002 como reportera deportiva de la cadena KLKN, en Lincoln, Nebraska. Posteriormente trabajó en un noticiero matutino de Oklahoma City y más adelante llegó a KTVI Fox 2, en St. Louis, Missouri, donde se desempeñó como presentadora y conductora de segmentos informativos.

Su etapa en KTVI se extendió entre 2011 y 2015. Después se alejó progresivamente de los medios y, en los últimos años, trabajó como consultora de gestión de datos para una empresa dedicada al desarrollo de software.

El proceso penal por la muerte de su madre tuvo además varias etapas antes de llegar al acuerdo de culpabilidad. En enero de 2026, un juez determinó inicialmente que Mock no estaba en condiciones de enfrentar el juicio, pero meses después, en julio, otro tribunal concluyó que sí podía continuar con el proceso.

Finalmente, el 21 de agosto, la expresentadora compareció ante una jueza del Tribunal de Distrito y formalizó su declaración de culpabilidad, lo que dejó el caso a la espera de la decisión sobre la pena que deberá cumplir.

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