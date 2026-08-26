Por: Canal Uno

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Grace Calero, de 39 años, y su hija Giulianna Carriel, de 19, se dirigían a su lugar de trabajo el pasado 20 de agosto cuando otro vehículo las embistió en Kissimmee, Florida.

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Tras el accidente, ambas fueron llevadas en ambulancia a un hospital local para recibir atención médica. Mientras permanecían en una de las habitaciones del centro asistencial, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvieron a la madre y luego trasladaron también a la joven.

Video generó indignación

Uno de los familiares grabó el momento en que los agentes esposaron a Grace y la sacaron del hospital. En las imágenes, Giulianna aparece recostada en una cama mientras intenta aferrarse a su madre.

La hermana de Grace, Gia Calero, reclamó a los agentes y les pidió que mostraran la orden de arresto. “Fue terrorífico”, relató Jonathan Bravo, primo de las mujeres, quien estuvo presente durante el procedimiento.

La familia aseguró que Giulianna sufrió un ataque de pánico y convulsiones luego de ver cómo se llevaban a su madre. Sus allegados también señalaron que la joven ya enfrentaba episodios de ansiedad y depresión antes del accidente.

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La versión de las autoridades

Un portavoz de ICE informó que el organismo emitió órdenes de detención contra ambas mujeres después de que fueran arrestadas por la Oficina del Sheriff del Condado de Polk en relación con el accidente de tránsito.

De acuerdo con las autoridades, Grace ingresó legalmente a Estados Unidos el 8 de marzo de 2023, pero permaneció en el país más tiempo del autorizado por su visa. Giulianna habría ingresado de manera regular el 8 de febrero de 2025 y también habría superado el periodo permitido.

ICE sostuvo que las mujeres fueron detenidas después de recibir el alta médica y que permanecerían bajo custodia mientras avanzaban los procedimientos de expulsión.

Familia cuestiona el procedimiento

Los familiares rechazaron la forma en que se produjo la detención y aseguraron que las mujeres todavía se encontraban en tratamiento cuando fueron retiradas del hospital.

Bravo afirmó que Grace tenía el cuello inmovilizado y había recibido medicamentos para controlar el dolor cuando un agente policial la interrogó sobre su situación migratoria. La familia también sostuvo que Giulianna fue trasladada con una bata y sin sus pertenencias.

El hospital HCA Florida Poinciana manifestó que su prioridad es atender a todos los pacientes, sin importar su estatus migratorio, pero aclaró que debe cumplir las normas que regulan la interacción entre los centros médicos y las autoridades.

Habían solicitado asilo

Los familiares indicaron que Grace y Giulianna llegaron desde Guayaquil, Ecuador, después de recibir amenazas de bandas criminales. Según su versión, ambas solicitaron asilo en Estados Unidos y sus procesos todavía estaban pendientes.

También afirmaron que Grace contaba con autorización para trabajar, licencia de conducción y seguro médico. Sin embargo, ICE aclaró que un permiso de trabajo o una solicitud de asilo en trámite no otorgan por sí mismos un estatus migratorio legal.

La familia dijo que las dos mujeres preferían regresar voluntariamente a Ecuador antes que permanecer en un centro de detención migratoria.

Regresaron a Ecuador

Después de permanecer varios días en una cárcel del condado de Pinellas, Grace y Giulianna fueron trasladadas a un centro temporal de ICE en Tampa. Posteriormente, sus familiares informaron que las dos solicitaron la deportación voluntaria y fueron embarcadas en un vuelo hacia Ecuador. El miércoles, Grace Cabanilla, madre y abuela de las detenidas, confirmó que ambas llegaron a Guayaquil.

“Gracias a Dios que ya se fueron”, dijo Gia Calero después de recibir una llamada desde el avión.

Aumentan las detenciones migratorias

El caso ocurre en medio del aumento de las detenciones realizadas por ICE durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. De acuerdo con un análisis del Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California en Berkeley, en julio fueron detenidas cerca de 50.000 personas en Estados Unidos, la cifra mensual más alta de este periodo.

Florida y Texas concentraron buena parte de los arrestos. En ambos estados existen acuerdos bajo la sección 287(g), que permiten a policías locales colaborar con las autoridades federales en la aplicación de las normas migratorias.

Organizaciones sociales y abogados de inmigración han advertido que las detenciones también se han extendido a aeropuertos, controles de tránsito y otros espacios donde las autoridades locales comparten información con ICE.

¿Cómo será la regularización de migrantes en España?

El Gobierno español anunció una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, que podría beneficiar a alrededor de 500.000 personas. Se trata de un proceso excepcional mediante el cual personas extranjeras que hoy se encuentran en ese país sin permiso de residencia podrán obtener papeles de forma legal si cumplen una serie de requisitos básicos. Entre los requisitos que deberán cumplir son: Estén en España antes del 31 de diciembre de 2025 Puedan demostrar que llevan al menos cinco meses de residencia en el país No tengan antecedentes penales relevantes Este tiempo de permanencia podrá acreditarse con documentos como: Certificados de empadronamiento Informes médicos o citas sanitarias Contratos de alquiler Facturas de servicios como luz o agua