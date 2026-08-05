Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El Concejo de Pereira realizó un reconocimiento especial a Juan Diego Mazuera Arias por su destacada trayectoria y por convertirse en el primer latino en juramentarse como concejal de Charlotte, en Carolina del Norte, Estados Unidos, de acuerdo con la información publicada por El Diario. En una sesión solemne, Mazuera recibió una nota de estilo, destacando su esfuerzo y el significado que tiene su labor como representante latino en una ciudad estadounidense. Este homenaje fue impulsado por el concejal Wilfred López Toro, quien valoró el impacto de las acciones de Mazuera en políticas públicas, comunicación y atención a comunidades inmigrantes.

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Mazuera expresó cuánto representa para él este reconocimiento en Pereira, la ciudad en la que nació, y reiteró su compromiso con sus raíces, la familia y el fortalecimiento de vínculos entre Charlotte y Pereira. Según palabras del propio homenajeado, el servicio público es un camino que asumió tras obtener la ciudadanía estadounidense en 2021, luego de haber vivido años en condición de inmigrante indocumentado. A pesar de residir casi 28 años en Estados Unidos, mantiene un lazo fuerte con su ciudad de origen, a la que suele regresar con frecuencia.

Su llegada al Concejo de Charlotte estuvo marcada por una propuesta centrada en fortalecer el sector oriental de la ciudad, abordando retos como la ampliación de acceso a vivienda asequible, mejoras en el sistema de transporte público, respaldo a pequeñas empresas y refuerzo de la seguridad comunitaria. Mazuera cuenta, además, con experiencia en el Congreso de Estados Unidos, distintas organizaciones sin ánimo de lucro y campañas del Partido Demócrata, trayendo consigo una agenda social enfocada en desarrollo económico, oportunidades para inmigrantes y comunidades trabajadoras.

Durante su paso por Pereira, los concejales discutieron, junto a Mazuera, alternativas para establecer lazos de cooperación entre las dos ciudades, enfocándose en intercambio de experiencias sobre políticas públicas de migración, infancia y familia. El concejal López Toro destacó que Charlotte tiene en marcha un programa de ciudades hermanas, el cual podría tomarse como referencia para fortalecer vínculos institucionales, culturales y económicos con Pereira.

Uno de los logros que resaltó Mazuera fue la consolidación de la primera Oficina de Relaciones Internacionales en Charlotte, aprobada por su Concejo Municipal, con el objetivo de atender mejor a la población inmigrante y facilitar la llegada de inversión extranjera. Finalmente, el reconocimiento recibido reafirma para él su compromiso de generar puentes entre Charlotte y Pereira, compartiendo aprendizajes y consolidando nuevos proyectos en favor de ambas comunidades.

¿Quién es Juan Diego Mazuera Arias y cuál ha sido su trayectoria en el servicio público?

Juan Diego Mazuera Arias es un pereirano que emigró a Estados Unidos siendo un bebé y vivió cerca de 28 años allí. Tras obtener la ciudadanía estadounidense en 2021, asumió el compromiso de servir a su comunidad, trabajando en el Congreso de Estados Unidos, organizaciones sin ánimo de lucro y campañas del Partido Demócrata antes de ser elegido como concejal en Charlotte. Su gestión ha estado enfocada en transporte, vivienda, economía local y atención a inmigrantes.

¿Qué busca la cooperación entre Pereira y Charlotte impulsada por Juan Diego Mazuera?

Según El Diario, la cooperación entre Pereira y Charlotte apunta a compartir experiencias y políticas públicas en temas de migración, niñez y familia, así como fortalecer vínculos institucionales, culturales y económicos. El modelo de ciudades hermanas de Charlotte podría servir de guía para consolidar una agenda conjunta que beneficie el intercambio y la colaboración entre ambas ciudades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo será la regularización de migrantes en España?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Gobierno español anunció una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, que podría beneficiar a alrededor de 500.000 personas. Se trata de un proceso excepcional mediante el cual personas extranjeras que hoy se encuentran en ese país sin permiso de residencia podrán obtener papeles de forma legal si cumplen una serie de requisitos básicos. Entre los requisitos que deberán cumplir son: Estén en España antes del 31 de diciembre de 2025 Puedan demostrar que llevan al menos cinco meses de residencia en el país No tengan antecedentes penales relevantes Este tiempo de permanencia podrá acreditarse con documentos como: Certificados de empadronamiento Informes médicos o citas sanitarias Contratos de alquiler Facturas de servicios como luz o agua