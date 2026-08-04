Por: France 24

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En una decisión que tensa aún más las relaciones diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos, Washington optó por cancelar la visa de la embajadora brasileña en territorio estadounidense. Esta medida, de acuerdo con información divulgada por Reuters y EFE, surge como respuesta a la demora del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en otorgar la aprobación formal al embajador que la administración de Donald Trump había designado para Brasil. El Departamento de Estado de Estados Unidos precisó además que la autoridad sudamericana negó visas a varios diplomáticos estadounidenses, lo que motivó la acción recíproca de Washington.

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Un alto funcionario del gobierno estadounidense detalló, bajo la condición de anonimato, que la acción adoptada implica una cancelación o revocatoria de la visa diplomática de alto rango. Sin embargo, el funcionario subrayó que este procedimiento no es equivalente a una expulsión inmediata de la embajadora. Explicó: "La medida consistió en revocar o cancelar la visa de un diplomático de alto rango. Esto no equivale a expulsarlo del país. Significa que se encuentra aquí, pero sin visa, y que esta le sería restituida si se restablece la situación mediante la aprobación de nuestro candidato a embajador".

Como parte de las normas diplomáticas internacionales, la reciprocidad es vista a menudo como una herramienta de presión y equilibrio en casos en los que alguna de las partes siente que su representación ha sido rechazada o postergada sin justificación aparente. En este contexto, la decisión de Brasil—al negar visas a funcionarios estadounidenses—desencadenó la reacción de Washington, que ahora deja en suspenso la permanencia formal de la máxima representante diplomática brasileña en el país norteamericano. La situación, según explicó el portavoz estadounidense, podría revertirse en caso de que el Gobierno brasileño reconsidere y otorgue finalmente el beneplácito al embajador designado por Estados Unidos.

No se han dado a conocer hasta el momento detalles adicionales sobre los motivos que llevaron a Brasil a rehusarse a otorgar las visas a los diplomáticos estadounidenses ni sobre el ritmo previsto para una eventual solución. Por ahora, la tensión diplomática se mantiene y el desenlace dependerá de la capacidad de diálogo entre ambas naciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Estados Unidos canceló la visa de la embajadora de Brasil?

Estados Unidos procedió a cancelar la visa de la embajadora de Brasil como medida de reciprocidad, luego de que el Gobierno brasileño, bajo Luiz Inácio Lula da Silva, retrasó la aprobación del embajador estadounidense designado. Además, según Reuters y EFE, Brasil también negó visas a otros diplomáticos estadounidenses, lo que provocó la reacción de Washington como respuesta directa a esas acciones.

¿Qué significa que a un diplomático se le revoque la visa pero no sea expulsado?

Revocar la visa de un diplomático sin proceder a la expulsión implica que la persona puede permanecer en el país, pero pierde la condición formal que le otorga la visa diplomática. De acuerdo con lo explicado por un alto funcionario, la embajadora brasileña puede estar en Estados Unidos, pero no tiene los privilegios diplomáticos plenos, y solo recuperará esa condición si se resuelve el conflicto relacionado con la aprobación del embajador estadounidense en Brasil.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.