Por: renunciareirse

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Aunque Estados Unidos sigue encabezando el listado de los países más buscados para viajes internacionales en América, Brasil gana cada vez más protagonismo entre los viajeros gracias a su combinación de playas, naturaleza, cultura y conectividad aérea.

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Así lo revela el informe Amadeus Travel Insights 2026: Focus on the Americas, elaborado por Amadeus en colaboración con Turismo de la ONU, que ubica a Brasil como el segundo país más buscado del continente para viajes internacionales y el primero en volumen de búsquedas dentro de Sudamérica. Además, registró un crecimiento del 29 % en las búsquedas entre mayo de 2025 y abril de 2026 frente al mismo periodo del año anterior.

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¿Por qué Brasil atrae cada vez a más viajeros?

El estudio atribuye este crecimiento a la diversidad de experiencias que ofrece el país. Sus playas, paisajes naturales, actividades al aire libre, patrimonio cultural, gastronomía y amplia conectividad aérea han fortalecido su atractivo internacional. Para los viajeros de América del Sur, además, Brasil se consolida como una de las mejores opciones para viajes cortos por la cercanía y la facilidad de conexiones aéreas.

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Los resultados también muestran que Brasil ocupa el cuarto lugar en América en número de reservas realizadas mediante los Sistemas Globales de Distribución (GDS), con un crecimiento del 6 %, un indicador de que el aumento en las búsquedas se está traduciendo en un mayor flujo de visitantes internacionales.

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El interés en más visitantes

Para Bruno Reis, presidente de Embratur, estos resultados demuestran que Brasil continúa expandiendo su presencia entre los principales mercados emisores de turismo. El directivo aseguró que el crecimiento en las búsquedas confirma que el país no solo mantiene su relevancia internacional, sino que amplía su presencia en el radar de los viajeros. En ese sentido, explicó que el desafío ahora es convertir ese interés en más viajes mediante una mayor conectividad aérea, el fortalecimiento de la promoción internacional y una oferta turística cada vez más diversa.

En la misma línea, Franz Müller, vicepresidente regional de Destinos de Amadeus, destacó que Brasil ha realizado una labor destacada en promoción internacional al combinar inteligencia de mercado e innovación. Según el ejecutivo, esta estrategia ha fortalecido la imagen del país y lo ha consolidado entre los destinos más atractivos y competitivos del mundo.

La conectividad impulsa el turismo hacia Brasil

Según el informe, los viajes dentro de América siguen representando una parte importante de la demanda aérea regional. Al mismo tiempo, los mercados de larga distancia muestran un crecimiento significativo en las búsquedas de vuelos hacia Brasil y Sudamérica.

Entre los datos más destacados figuran Estados Unidos, con un aumento del 39 % en las búsquedas de viajes hacia Sudamérica, y Canadá, con un crecimiento del 35 %. Además, el estudio identifica un creciente interés desde mercados asiáticos, especialmente Japón y Filipinas.

Otro de los hallazgos es el cambio en el comportamiento de los viajeros. A diferencia de otras regiones del continente, donde las reservas suelen hacerse con varios meses de anticipación, en Sudamérica una parte importante de las compras de tiquetes se realiza entre uno y 14 días antes del viaje, un escenario que abre nuevas oportunidades para campañas promocionales y estrategias de captación de visitantes.

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