Brasil sigue consolidándose como uno de los destinos favoritos de los colombianos. Las cifras más recientes muestran que el flujo de viajeros hacia ese país alcanzó un máximo histórico durante los primeros cinco meses de 2026, reflejando el creciente interés por sus playas, ciudades, gastronomía y oferta cultural.

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Entre enero y mayo llegaron a Brasil 90.289 visitantes colombianos, un incremento del 32,10 % frente al mismo periodo del año anterior. Se trata del mejor registro para ese lapso desde que existen mediciones, de acuerdo con datos divulgados por Embratur, la agencia de promoción turística internacional del país.

Brasil está de moda entre colombianos: viajes crecieron más de 30 %

La tendencia también se reflejó en mayo. Durante ese mes ingresaron 19.957 colombianos, un aumento del 16,72 % respecto a mayo de 2025, convirtiéndose en el mejor quinto mes del año en la serie histórica.

El crecimiento responde, en parte, a una mayor conectividad aérea entre ambos países y al interés de los viajeros por descubrir nuevos destinos. Además de las tradicionales visitas a Río de Janeiro y São Paulo, los colombianos también están escogiendo lugares como Santa Catarina, el Distrito Federal y Pará, impulsados por experiencias relacionadas con naturaleza, cultura, gastronomía, negocios y eventos.

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El fenómeno no solo involucra a Colombia. En toda América Latina las llegadas por vía aérea hacia Brasil también marcaron un récord entre enero y mayo de este año. En ese periodo ingresaron 1,83 millones de turistas, un crecimiento del 16,93 %, mientras que Sudamérica aportó cerca de 1,74 millones de viajeros, con un incremento del 16,32 %.

Para Bruno Reis, presidente de Visit Brasil, estos resultados muestran que la estrategia de promoción internacional está dando resultados. “El avance refuerza la efectividad de la promoción internacional y confirma a América Latina como una región prioritaria para el turismo brasileño. Estamos manteniendo un flujo de visitantes internacionales equivalente al récord histórico del año pasado, ahora acompañado por indicadores más calificados, como un mayor tiempo de permanencia y una presencia más distribuida por el territorio nacional”, afirmó.

El directivo agregó que el crecimiento también responde al trabajo conjunto entre el sector público y privado. “Este escenario nace de una construcción colectiva que reúne a estados, municipios y al sector privado en torno al fortalecimiento de Brasil como destino global”, concluyó.

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