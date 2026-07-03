Con vuelos cada vez más accesibles desde Colombia y una oferta que mezcla historia, gastronomía, parques temáticos y experiencias sobre el agua, Tampa Bay se perfila como una de las alternativas favoritas para quienes buscan salir de los circuitos turísticos tradicionales de la Florida, como Miami u Orlando.

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Ubicada sobre la costa del golfo, esta región no solo se destaca por su cercanía a los puertos de cruceros del Caribe, sino también por conservar un fuerte legado latino, especialmente cubano y español, que se respira en cada esquina de su casco histórico.

¿Cómo llegar desde Colombia?

Uno de los factores que ha impulsado el interés por este destino es la facilidad para llegar. Avianca mantiene un vuelo directo entre Bogotá y Tampa, con un tiempo de vuelo cercano a las cuatro horas.

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A esto se suma Copa Airlines, que conecta a Tampa —haciendo escala en Ciudad de Panamá— desde diez ciudades colombianas: Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, San Andrés, Pereira, Bucaramanga y Cúcuta.

Viajeros de otras regiones también pueden optar por rutas con conexión operadas por American Airlines, United Airlines y Delta Air Lines.

Plan de tres días para conocer la ciudad

Primer día: el alma latina de Tampa

El recorrido puede arrancar en Ybor City, el barrio fundado por inmigrantes cubanos, españoles e italianos que se convirtió en el epicentro de la cultura latina en la ciudad. Caminar por la 7th Avenue, conocer el Ybor City Museum State Park y visitar las históricas fábricas de tabaco son planes obligados.

A la hora de comer, el Restaurante Columbia —el más antiguo de todo el estado de Florida— es una parada clásica, junto con Casa Santo Stefano y Café Quiquiriqui.

Segundo día: río, entretenimiento y vida al aire libre

La jornada puede iniciar en el Tampa Riverwalk, un corredor peatonal de más de cuatro kilómetros que bordea el río Hillsborough y conecta parques, museos y restaurantes. En el camino destacan Armature Works, un mercado gastronómico con múltiples opciones de comida; el Curtis Hixon Waterfront Park, escenario habitual de festivales; y Sparkman Wharf, ideal para almorzar frente a la bahía.

Para los amantes de los deportes acuáticos, Urban Kai ofrece salidas en paddleboard o kayak por el río y la bahía. Quienes prefieran algo más relajado pueden optar por los cruceros gastronómicos de Craft Tampa —con opciones de brunch, almuerzo o cena— o por los recorridos al atardecer de Yacht StarShip por las bahías de Tampa y Clearwater. Si el plan es familiar, el Florida Aquarium reúne más de 20.000 especies marinas en exhibiciones interactivas.

Tercer día: adrenalina y compras

Para cerrar el viaje, Busch Gardens Tampa Bay ofrece montañas rusas de talla mundial junto a un safari africano con más de 12.000 animales. Quienes prefieran ir de compras pueden visitar el International Plaza and Bay Street, con marcas internacionales y restaurantes, o Hyde Park Village, un sector al aire libre con boutiques y cafés.

La promoción del destino está a cargo de Visit Tampa Bay, una corporación privada sin ánimo de lucro —categoría 501(c)(6) en Estados Unidos— acreditada por el programa de marketing de destinos de Destinations International (DMAP). La organización trabaja junto a cientos de aliados locales para dar a conocer la oferta turística de la región a nivel internacional.

Más información sobre itinerarios, hospedaje y actividades está disponible en el sitio oficial: visittampabay.com.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).