Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

Un viaje de tan solo 17 minutos entre Medellín y Guatapé está a punto de ser realidad. El primer hidroavión comercial que operará en Colombia ya aterrizó en la capital antioqueña, marcando un hito para la conectividad turística del departamento de la mano de Alma Air, una compañía con apenas dos años en el mercado.

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Según confirmó su CEO, Rupert Stebbings, este avión anfibio —con capacidad para ocho pasajeros y dos tripulantes— ya superó los entrenamientos técnicos y revisiones de mantenimiento en el exterior. Su vuelo inaugural está programado para el próximo mes, a la espera de que la Aerocivil otorgue el Certificado de Operador Aéreo definitivo.

El hidroavión despegó desde Fort Piece, Florida, Estados Unidos. Antes de arribar a Colombia tuvo escalas en Bahamas, Jamaica y Panamá. En este último país se unió Stebbings para completar el recorrido hasta Medellín. En total, el trayecto fue de 1.555 millas náuticas y 11 horas de vuelo. Tres fueron los pilotos encargados de la travesía, entre ellos, Juan Carlos Pedroza Sánchez.

Una vez en Medellín, el avión se ubicó en uno de los hangares del aeropuerto Olaya Herrera, lo que hace que esta ciudad se convierta en la primera base de operaciones de la aerolínea Alma Air, que también tiene proyectada su expansión hacia Cartagena en lo que resta del 2026.

¿Cómo es el hidroavión para el vuelo entre Medellín y Guatapé?

Muchos pensarán que cuando se habla de un hidroavión se hace referencia a que únicamente puede despegar y aterrizar en embalses, lagos o ríos, pero no. También tiene la capacidad de operar de tierra a agua, o viceversa, gracias a su sistema de flotadores con ruedas retráctiles que lo diferencia de una aeronave convencional. Este es el papel que llega a cumplir este tipo de aviones en el país y en Antioquia, teniendo en cuenta que muchos de los destinos son de difícil acceso.

Entre los ejemplos más claros está Guatapé, municipio que se convirtió en uno de los centros turísticos por excelencia del departamento. Según las cifras, en 2024 cerca de 3,7 millones de turistas visitaron este pueblo del Oriente antioqueño, y 95 % de ellos llegó por vía terrestre. Mientras que el año pasado el municipio recibió aproximadamente 2,5 millones de visitantes, con un promedio cercano a las 200.000 personas por mes.

Un fin de semana, fácilmente, un viaje de Medellín a Guatapé, o viceversa, puede tardar tres, cuatro o más horas, sea en bus o en vehículo particular. Con el nuevo hidroavión de Alma Air ese trayecto se haría en 17 minutos.

Inicialmente, este servicio operará bajo un modelo chárter, enfocado en potenciar el turismo ecológico, y dependiendo de la demanda se analizarán otros destinos aparte de Guatapé, más que todo municipios ubicados en la subregión del Urabá antioqueño.

Si bien los detalles logísticos y de infraestructura para el acuatizaje del hidroavión en Guatapé aún no están definidos, la conocida Isla de la Fantasía, en el embalse, sería uno de los puntos analizados para instalar el muelle y construir la base del hidroaeródromo. Se requieren entre 600 y 900 metros de superficie acuática para despegar y aterrizar.

“Estamos devolviéndole al país una forma de conectarse con su geografía, su turismo y su enorme potencial natural. Aquí hay costas, ríos, lagos y destinos únicos que merecen nuevas alternativas de movilidad”, agregó Rupert Stebbings.

La aerolínea adelanta gestiones con la Dirección General Marítima, el Ministerio de Transporte y alcaldías de otros municipios para obtener los permisos necesarios en futuros puntos de aterrizaje acuático. Otros destinos proyectados para operar son Barú, en Cartagena, la Costa Pacífica, Ayapel, ubicado en el departamento de Córdoba, y Mompox, en jurisdicción de Bolívar.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).