La visita de Iván Cepeda a Medellín dejó imágenes que reflejan el ambiente político que se vive a pocos días de la segunda vuelta presidencial.

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En uno de los videos que comenzaron a circular en redes sociales, se observa al candidato llegando acompañado por su esquema de seguridad y rodeado por personal de protección.

Durante ese recorrido, varias personas le lanzaron consignas en contra y expresiones de rechazo. Entre los gritos que se escuchan aparecen frases “firme por la patria, fuera, guerrillo”, groserías y otras manifestaciones dirigidas al aspirante presidencial.

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Estas son las imágenes:

Iván Cepeda recibido en Antioquia. ¿Dónde estás las “multitudes” prepago? No alcanzaron a organizar y le gritaban “firmes por la patria” 🤣🤣😂😂😂 pic.twitter.com/RYDUrRroRz — DMar Córdoba (@dmarcordoba) June 10, 2026

Otro video mostró una concentración de seguidores de Cepeda

Sin embargo, la visita también dejó una escena distinta.

La FM compartió un video en el que se observa a cientos de personas reunidas mientras esperaban la llegada de Cepeda a un evento de campaña en Medellín.

“Este es el panorama a esta hora en Medellín, donde cientos de personas esperan a Iván Cepeda”, señaló el medio de comunicación al publicar las imágenes.

El registro mostró una importante asistencia de simpatizantes que acudieron a escuchar las propuestas del candidato en una de las regiones más adversas para él de cara a la segunda vuelta.

#Colombia | Este es el panorama a esta hora en Medellín, donde cientos de personas esperan a Iván Cepeda. Antioquia se convirtió en una región clave para su campaña, que busca reducir la diferencia frente a Abelardo de la Espriella, quien duplicó la votación de Cepeda en esta… pic.twitter.com/7R9cS5VPa4 — La FM (@lafm) June 10, 2026

La presencia de Cepeda en Medellín tiene una importancia especial dentro de la estrategia electoral de los últimos días.

Antioquia fue uno de los departamentos donde Abelardo de la Espriella obtuvo una amplia ventaja durante la primera vuelta presidencial, por lo que la campaña del candidato del Pacto Histórico busca reducir esa diferencia antes de la votación definitiva.

Precisamente por eso, la región se ha convertido en uno de los escenarios más importantes para ambos aspirantes en la recta final de la contienda.

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