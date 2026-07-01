La aerolínea JetSmart anunció una nueva opción para los viajeros que se dirijan a la isla de San Andrés. A partir de ahora, los pasajeros podrán adquirir de forma anticipada la Tarjeta de Turismo directamente a través de la página web de la compañía, con el objetivo de simplificar el proceso de ingreso al archipiélago antes de abordar su vuelo.

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Según explicó la aerolínea, esta alternativa permitirá agilizar el acceso de los turistas a San Andrés, reducir los tiempos de espera en el aeropuerto y evitar filas al momento de realizar el trámite. “Con esta opción, los viajeros podrán agilizar su ingreso al archipiélago, optimizar tiempos en aeropuerto y evitar filas”, indicó JetSmart al presentar el nuevo servicio.

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¿Cuánto vale la Tarjeta de Turismo de San Andrés?

La tarjeta de turismo es un documento oficial y de carácter obligatorio para todas las personas que viajen al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Este requisito busca regular el ingreso de visitantes y contribuir a la protección de los recursos naturales, culturales y ambientales de las islas, uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe colombiano.

La medida está vigente desde hace varias décadas y tiene respaldo en la Ley 47 de 1993, que estableció el régimen especial del departamento archipiélago. Gracias a esta normativa, la Gobernación de San Andrés puede controlar el flujo de turistas que llegan cada año, con el propósito de preservar el ecosistema y garantizar un desarrollo sostenible de la región.

Para 2026, el valor de la tarjeta de turismo fue fijado en 153.000 pesos colombianos, de acuerdo con el Decreto 0010 del 8 de enero de 2026 expedido por la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La tarifa representa un incremento de 7.000 pesos frente a 2025, cuando el documento tenía un costo de 146.000 pesos.

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El trámite para obtener la tarjeta es sencillo y requiere presentar el tiquete de ida y regreso confirmado hacia San Andrés o cualquier isla del archipiélago, además de un documento de identidad válido. En el caso de los ciudadanos colombianos se exige la cédula de ciudadanía, mientras que los viajeros extranjeros deben presentar su pasaporte.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).