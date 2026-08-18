Una nueva conversación entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos abrió la puerta a un posible alivio para los productos colombianos que ingresan al mercado estadounidense. El presidente Abelardo de la Espriella habló este martes 18 de agosto con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y volvió a solicitar la suspensión temporal de los aranceles.

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El mandatario calificó el diálogo como “muy fructífero” y aseguró que existe disposición del gobierno estadounidense para avanzar en el trámite necesario. Por esa razón, ordenó al ministro de Comercio, Mauricio Gómez, viajar a Washington para encargarse personalmente del proceso.

“Hay que surtir un trámite para lograrlo y existe toda la disposición por parte del gobierno de los Estados Unidos para avanzar en ese propósito”, afirmó De la Espriella.

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El presidente también agradeció a Rubio por la asistencia estadounidense entregada después del terremoto del pasado 10 de agosto en Chocó. De acuerdo con De la Espriella, Estados Unidos ha enviado ayuda económica, asistencia humanitaria y equipos especializados para apoyar las labores de recuperación. “Hoy, más que nunca, Colombia y Estados Unidos deben estar unidos”, manifestó el mandatario.

Tuve una muy fructífera conversación telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Le reiteré mi solicitud para que sean suspendidos temporalmente los aranceles que afectan a los productos colombianos. Hay que surtir un trámite para lograrlo y existe… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 18, 2026

El Departamento de Estado estadounidense confirmó la conversación y señaló que Washington ha destinado 26,5 millones de dólares en asistencia humanitaria de emergencia, además de equipos de búsqueda y rescate y vuelos C-130 para apoyar a Colombia.

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¿Por qué De la Espriella insiste con los aranceles?

La solicitud había sido planteada previamente durante una conversación que De la Espriella sostuvo el 15 de agosto con el presidente Donald Trump. En ese contacto, el mandatario colombiano relacionó la petición con las dificultades económicas derivadas del terremoto.

El nuevo acercamiento con Rubio busca avanzar ahora en el trámite que permitiría una eventual suspensión temporal de los aranceles. Además, el proceso todavía requiere pasos antes de que pueda concretarse una decisión definitiva.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.