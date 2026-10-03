Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La conversación en torno al salario mínimo para el año 2027 ya se encuentra en marcha en Colombia, aunque las partes involucradas aún no han definido el porcentaje de incremento. El 2 de octubre se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales bajo la gestión actual, presidida por la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, escenario que dio inicio al proceso de concertación con participación de representantes del Gobierno Nacional, empresarios, centrales sindicales y confederaciones de pensionados.

Sigue a PULZO en Discover

Este encuentro no solo marcó el inicio formal de las discusiones respecto al aumento del salario mínimo, sino que también estableció la ruta que seguirán las partes durante las próximas semanas. Según el Ministerio del Trabajo, los diferentes sectores contarán con la posibilidad de presentar comentarios y observaciones hasta el 9 de octubre. Todos estos aportes serán evaluados en mesas técnicas y jurídicas, en un esfuerzo por llegar a consensos que beneficien tanto a los trabajadores como a los empleadores. La Comisión tiene previsto reunirse nuevamente el 13 de octubre para continuar el análisis de los temas planteados en este primer acercamiento.

La agenda del diálogo inicial abarcó más allá de la cifra salarial mínima. Los asistentes también discutieron temas relativos a la inspección laboral, las plataformas digitales, condiciones del trabajo doméstico remunerado, acoso, violencia y discriminación. Adicionalmente, se incluyeron asuntos como la negociación colectiva, los pactos colectivos, la tercerización y la intermediación laboral, que serán revisados en las próximas sesiones.

Entre los participantes por el sector empresarial estuvieron gremios como Andi (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia), Asobancaria (Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia), la Sociedad de Agricultores de Colombia, Acopi (Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas), Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes) y el Consejo Gremial Nacional. En representación de los trabajadores, hicieron presencia centrales sindicales como CGT (Confederación General del Trabajo), CTC (Confederación de Trabajadores de Colombia) y CUT (Central Unitaria de Trabajadores), además de las confederaciones de pensionados CPC (Confederación de Pensionados de Colombia) y CDP (Confederación Democrática de Pensionados).

Este proceso refleja la participación tripartita que caracteriza a la Comisión y que será fundamental en la definición del nuevo salario mínimo que regirá a partir de 2027. Por el momento, el valor exacto del incremento permanece sin definir y se espera que, a lo largo de octubre, el debate avance mediante la recepción de propuestas y nuevas mesas de concertación.

¿Cuándo se definirá el aumento del salario mínimo para 2027 en Colombia?

El valor del salario mínimo para 2027 aún no está definido. Según lo informado por el Ministerio del Trabajo, el proceso continuará durante octubre, con recepción de observaciones hasta el 9 de ese mes y una nueva reunión de la Comisión prevista para el 13. Las discusiones y análisis técnicos seguirán desarrollándose hasta lograr un consenso entre Gobierno, empresarios y trabajadores.

¿Qué temas adicionales se trataron en la primera reunión sobre el salario mínimo?

En la primera sesión no solo se abordó el tema del salario mínimo, sino que también se discutieron asuntos como la inspección laboral, regulación de plataformas digitales, condiciones del trabajo doméstico, acoso, violencia y discriminación. Además, se incluyeron temas de negociación colectiva, pactos colectivos, tercerización e intermediación laboral que serán analizados en las próximas sesiones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.