Por: El Espectador

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La izquierda colombiana ha fortalecido su papel como oposición en el panorama político reciente, enfocando sus esfuerzos en visibilizar sus puntos de vista frente al gobierno actual y delineando propuestas propias para el futuro del país. De acuerdo con declaraciones de uno de sus senadores, la actividad se ha concentrado en acciones públicas, debates sobre la realidad sociopolítica y la generación de alternativas al modelo implementado por el Ejecutivo. Esta dinámica compromete a los partidos y coaliciones de izquierda a ejercer control político y ofrecer caminos alternativos dentro del marco democrático, consolidando de esta manera su presencia y relevancia nacional.

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Un elemento fundamental en este proceso ha sido la preparación del congreso fundacional del Pacto Histórico, destacada coalición de fuerzas progresistas en Colombia. Según el senador citado, dicho congreso será el eje para consolidar a la izquierda como fuerza orgánica y representativa. Además, están convocando a la movilización social y política en respuesta a las decisiones que toma el gobierno, reafirmando su compromiso con la participación ciudadana y la vigilancia sobre las políticas públicas. La coyuntura política también obliga a la izquierda a prepararse para la contienda electoral local del año siguiente, enfatizando la importancia de definir candidatos sólidos tanto para alcaldías como para gobernaciones, consejos y asambleas en múltiples regiones.

Respecto a la reorganización interna del Pacto Histórico, el senador enfatizó la importancia de los mecanismos democráticos ya implementados. Recordó que en las elecciones previas, las candidaturas surgieron de consultas abiertas, permitiendo la participación amplia de aspirantes y el respaldo ciudadano directo. Según sus palabras, esta estrategia fue exitosa, pues numerosos postulantes resultaron elegidos al Congreso a través de este procedimiento. Por ello, la coalición optará nuevamente por institucionalizar las consultas populares para seleccionar delegados a su congreso fundacional, así como para escoger candidatos en los comicios venideros a nivel local y regional.

En conclusión, de acuerdo con la información suministrada por el senador, la izquierda política colombiana prioriza la consolidación de su estructura interna, la participación ciudadana y la construcción de consensos para su actividad parlamentaria y electoral, apostando a fortalecer la democracia interna y la representación plural en sus tomas de decisión.

¿Cuál es el objetivo del congreso fundacional del Pacto Histórico en Colombia?

El congreso fundacional del Pacto Histórico tiene como propósito principal consolidar las bases democráticas y orgánicas de la coalición, definiendo reglas claras para la selección de delegados y candidatos a elecciones futuras. Según información del senador, este congreso será clave para institucionalizar los mecanismos democráticos y fortalecer la identidad política del movimiento.

¿Cómo el Pacto Histórico escoge a sus candidatos a elecciones?

El Pacto Histórico ha adoptado el sistema de consultas abiertas, es decir, elecciones internas en las que participan varios aspirantes y la ciudadanía puede votar por sus preferidos. En palabras del senador, este mecanismo será repetido e institucionalizado tanto para la elección de delegados a su congreso como para definir a quienes aspiran a alcaldías, gobernaciones y cargos regionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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