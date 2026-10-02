Por: El Espectador

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Jorge Enrique Figueroa Monroy, conocido como alias “Toto”, fue capturado con fines de extradición mientras se encontraba en la cárcel de Guaduas, en Cundinamarca. De acuerdo con información de la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el grupo SIU y la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), esta captura responde a una solicitud formal de la Corte Distrital de Columbia. Figueroa Monroy es requerido por la justicia estadounidense por delitos de narcotráfico y homicidio en segundo grado de una persona internacionalmente protegida.

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Alias "Toto" ya ha sido condenado en Colombia por el asesinato de Francisco Arnoldo Moreno Aguilar, agente de la DEA, ocurrido en 1998. Según El Espectador, este crimen tuvo lugar en el bar El Divino, situado en la Zona Rosa de Bogotá. La confrontación inició como una riña en la que Figueroa intentó agredir al agente Moreno, quien, gracias a su experiencia en artes marciales, logró someterlo y retirarse. Sin embargo, Figueroa Monroy lo persiguió y le quitó la vida fuera del establecimiento. En medio de esa pelea, también murió Hugo Alberto Espinosa Velásquez, aunque la investigación nunca logró esclarecer el origen del disparo que acabó con su vida.

Luego del crimen, la presión de las investigaciones llevadas a cabo por la DEA y la Policía fue determinante para que Figueroa Monroy, tras huir a Ibagué, optara por entregarse a las autoridades. Por estos hechos, fue condenado inicialmente a 33 años de prisión, aunque posteriormente la pena fue reducida a cinco años en segunda instancia. Mientras permanecía en el centro penitenciario de Guaduas, comenzó el proceso jurídico en Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico.

Las indagaciones de la Fiscalía, citadas por El Espectador, revelan que alias “Toto” integraba una red delincuencial transnacional con alcance en Bogotá, desde donde se coordinaron envíos de cocaína hacia Estados Unidos y Europa en el periodo 2020-2025. En el entramado participaron también ciudadanos israelíes, según datos del ente investigador.

¿Por qué la justicia de Estados Unidos solicita la extradición de alias 'Toto'?

La solicitud de extradición de Jorge Enrique Figueroa Monroy por parte de la justicia estadounidense obedece a que la Corte Distrital de Columbia lo requiere por delitos de narcotráfico y homicidio en segundo grado de una persona internacionalmente protegida. Estos cargos se relacionan con su presunta participación en una organización que coordinaba envíos de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y Europa.

¿Qué significa homicidio en segundo grado de una persona internacionalmente protegida?

El cargo de homicidio en segundo grado de una persona internacionalmente protegida hace referencia a la muerte de alguien que cuenta con protección especial bajo normativas internacionales, como agentes diplomáticos, funcionarios consulares o, en este caso, un agente de la DEA. Este tipo de homicidio implica una gravedad adicional en el ámbito jurídico internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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