Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa se consolida como epicentro de espectáculos internacionales al confirmar la llegada de BTS, la reconocida agrupación surcoreana, al estadio El Campín. De acuerdo con información oficial publicada por el portal Bogotá.gov.co, la capital se prepara para recibir a miles de seguidores que asistirán a uno de los eventos musicales más esperados del año, un acontecimiento que promete marcar tendencia tanto en la agenda cultural como en la dinámica económica local.

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La relevancia de los conciertos de BTS en Bogotá no solo recae en la expectativa de sus fanáticos, sino también en el notable impacto económico que se anticipa. Según los datos presentados, los dos conciertos proyectan una inyección financiera de 126.054 millones de pesos. Cada presentación alcanzaría aproximadamente 63.027 millones de pesos en movimiento comercial, una cifra que posiciona estos shows entre los acontecimientos culturales con mayor repercusión en la ciudad. Además, se estima la creación de 5.244 empleos directos e indirectos, lo que evidencia la capacidad de estos eventos para dinamizar el mercado laboral capitalino.

El turismo es otro de los grandes protagonistas. De los cerca de 90.000 asistentes previstos entre ambas fechas, aproximadamente 36.000 serían turistas; de ellos, unos 12.312 llegarían desde el extranjero para presenciar las actuaciones en vivo de BTS. Esta movilización tendrá un efecto inmediato en sectores como hoteles, restaurantes, servicios y comercios. Solo las actividades de alojamiento y alimentación podrían alcanzar ingresos cercanos a los 34.461 millones de pesos durante el periodo de conciertos, reflejando el alcance de la visita en la cadena de valor local.

La industria del entretenimiento también será beneficiada, especialmente por la venta de boletería que implica una proyección conjunta de 68.179 millones de pesos y la comercialización de artículos y mercancía oficial, que superaría los 3.184 millones. María del Pilar López Uribe, secretaria Distrital de Desarrollo Económico, indicó que el potencial de creación de empleo asociado a estos eventos confirma a los grandes espectáculos como motores fundamentales para la economía de Bogotá, según señala Bogotá.gov.co.

En perspectiva, el impacto por cada una de las jornadas de BTS se asemeja a los magnitudes registradas por festivales consolidados como el Estéreo Picnic 2026, evento que sumó un estimado de 194.766 millones de pesos en tres días, lo que representa aproximadamente 64.922 millones por jornada. De esta manera, la presencia de BTS no solo ratifica el posicionamiento internacional de Bogotá sino que respalda el rol de la cultura como motor de reactivación económica y social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál será el impacto económico de los conciertos de BTS en Bogotá?

Los conciertos de BTS proyectan un impacto económico de 126.054 millones de pesos para Bogotá, resultado de los ingresos generados en sectores como el alojamiento, la alimentación, la venta de boletería y la comercialización de mercancía oficial. Esta cifra evidenciaría el aporte significativo de los espectáculos musicales internacionales a la economía de la capital.

¿Cuántos empleos se crearían durante los conciertos de BTS en Bogotá?

De acuerdo con la información oficial de Bogotá.gov.co, se estima la creación de 5.244 empleos directos e indirectos relacionados con la organización y operación de los conciertos de BTS, lo que resalta la capacidad de estos eventos como fuente de impulso para el mercado laboral local.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).