Por: El Espectador

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El proceso de intervención en Los Columbarios del Cementerio Central de Bogotá y la restauración de la emblemática obra ‘Auras Anónimas’, de la artista Beatriz González, presenta avances significativos gracias al trabajo coordinado del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC). Según este organismo, una de las labores más visibles es la consolidación y el desmontaje controlado de los frontones en los que se encuentra pintada la reconocida frase "La vida es sagrada". Estas estructuras forman parte del Globo B y la intervención se realiza de manera temporal, con el fin de garantizar su conservación y permitir su posterior restitución.

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El proyecto, adjudicado al Consorcio Virrey Central, abarca más de 6.000 metros cuadrados y lleva en ejecución cerca de tres meses. De acuerdo con información del IDPC, el avance de las obras se ajusta a la programación aprobada. Entre los principales hitos se encuentra la culminación del replanteo topográfico y altimétrico de los columbarios A y B, con los desmontajes de sus cubiertas prácticamente terminados; en el caso del Columbario C, el progreso alcanza un 20%. Asimismo, en el Columbario A se han realizado prospecciones arqueológicas y tareas de documentación para el adecuado tratamiento de sus pisos, lo cual constituye parte esencial en el proceso de conservación, según explicó Diego Parra Cortés, director del IDPC.

La frase "La vida es sagrada", pintada en 2002 durante la administración de Antanas Mockus, representa un símbolo de defensa del valor patrimonial y la memoria de este lugar para Bogotá. El IDPC detalló en un comunicado que la intervención se diseñó para asegurar tanto la protección arquitectónica como del patrimonio funerario y artístico de los columbarios. Para preservar la tipografía original de la frase, se realizaron calcos de las letras antes del desmontaje, garantizando que, una vez concluidas las obras, la frase regresará a su lugar original dentro del complejo.

En cuanto a la restauración de ‘Auras Anónimas’, el inicio se programó para febrero de 2025, cuando serán reemplazadas 8.957 lápidas por materiales de mayor durabilidad, de acuerdo con el calendario aprobado y con una inversión de 14.430 millones de pesos colombianos. El alcalde Carlos Fernando Galán afirmó que el proceso se lleva a cabo bajo estándares técnicos rigurosos y total transparencia, reafirmando el compromiso del distrito con la recuperación de los columbarios como un espacio para la memoria y la reflexión.

¿Por qué la frase "La vida es sagrada" es tan importante en Los Columbarios del Cementerio Central?

La frase "La vida es sagrada" fue pintada en 2002 durante la administración de Antanas Mockus como un mensaje que resalta la importancia de este lugar patrimonial y su valor simbólico para Bogotá. Desde entonces, se transformó en uno de los elementos más visibles y recordados de Los Columbarios, haciendo parte integral de la memoria colectiva de la ciudad, según el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

¿En qué consiste la restauración de la obra ‘Auras Anónimas’ de Beatriz González en el Cementerio Central?

La restauración de ‘Auras Anónimas’, obra de Beatriz González ubicada en el Cementerio Central, implica el reemplazo de 8.957 lápidas originales por piezas fabricadas en un material más duradero. Este proceso, con una inversión de 14.430 millones de pesos y adjudicado al Consorcio Virrey Central, busca garantizar la preservación y permanencia de la obra dentro del patrimonio artístico bogotano, respetando sus elementos históricos y simbólicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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