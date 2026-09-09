Por: Portal Bogotá

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Hace 36 años, en medio de una Bogotá en la que conseguir una línea telefónica implicaba una larga espera y pagar servicios públicos demandaba traslados y tiempo, fueron inaugurados los primeros Centros de Atención Distrital Especializada (CADE). Con el claro objetivo de facilitar la vida de la ciudadanía, estos espacios reunieron en un solo lugar los trámites y servicios de distintas entidades. El lema “Todas sus vueltas en una sola vuelta” acompañó el inicio de un modelo que transformó la interacción de la comunidad con la Administración Distrital, de acuerdo con información oficial de bogota.gov.co.

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Durante la década de los noventa, los CADE se expandieron por diferentes zonas de la ciudad, convirtiendo a Bogotá en referencia en la descentralización y acceso a servicios en Latinoamérica. Incluso otros municipios, como Quito, buscaron asesoría de la capital colombiana para replicar esta experiencia. Posteriormente, a finales de los años noventa, la administración se propuso fortalecer los CADE bajo el liderazgo de Liliana Caballero Durán, quien, siendo secretaria general en la gestión de Antanas Mockus, promovió una transformación profunda del servicio público. Para Caballero, debía invertirse el foco tradicional y orientar los servicios hacia las personas, una visión que ella llamó “revolución copernicana”.

La modernización de la Red CADE siguió en 2003, cuando abrieron el primer Rapicade, el primer SuperCADE y la Línea 195, además de lanzar las Ferias de Servicios Distritales al Parque. Los resultados reflejaron el impacto positivo: en 2004, se reportó una favorabilidad ciudadana del 88 % en torno al servicio, y en 2006 se consolidó la Red CADE, según información consultada en el sitio oficial del Distrito.

A la par del avance tecnológico, la Red CADE se adaptó a la era digital. Se habilitaron pagos automáticos, canales como Bogotá Te Escucha y, en 2019, la aplicación SuperCADE Virtual. Antes de la pandemia, existían 47 trámites digitalizados y, a finales de 2020, el número ascendió a 200, permitiendo continuar la prestación de servicios incluso durante la emergencia sanitaria. La articulación entre Línea 195 y Línea 123 fue fundamental para una atención integral. Ese año, la ciudad inauguró el SuperCADE Manitas en Ciudad Bolívar, sumándose a la estrategia de acercar los servicios a los territorios.

En la actualidad, la Red CADE da un paso más con nuevas vocaciones, modelos de atención que responden a las necesidades específicas de cada territorio y población. Además, incorpora inteligencia artificial y analítica de datos para mejorar la experiencia de la ciudadanía. El principio de poner a las personas en el centro sigue vigente; Bogotá honra a quienes consolidaron este sistema y, en particular, el legado de Liliana Caballero Durán, pieza clave en esta transformación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ha evolucionado la Red CADE a lo largo de sus 36 años de historia en Bogotá?

La Red CADE inició facilitando trámites presenciales y, con el tiempo, avanzó hacia la descentralización, digitalización y articulación de servicios, adoptando herramientas tecnológicas como SuperCADE Virtual y ampliando la atención a través de canales telefónicos y ferias territoriales. Hoy, responde a las necesidades locales y poblacionales, siempre poniendo a la ciudadanía en el centro.

¿Quién fue Liliana Caballero Durán y cuál fue su papel en la transformación del servicio público en Bogotá?

Liliana Caballero Durán fue secretaria general durante la administración de Antanas Mockus y lideró una transformación del servicio público en Bogotá mediante una visión centrada en la ciudadanía, conocida como “revolución copernicana”. Su enfoque fue fundamental para fortalecer y redefinir la Red CADE y su legado sigue vigente en la gestión pública de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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