Por: Portal Bogotá

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El proyecto ‘Bogotá, mi ciudad, mi casa’ continúa impulsando la recuperación de espacios verdes en la capital. De acuerdo con información oficial del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB), recientemente se intervinieron 50 metros cuadrados de jardines ubicados en la carrera 13, entre calles 81 y 85, en la localidad de Chapinero. Como parte de esta iniciativa, se replantaron 690 ejemplares de hebe morado en varios separadores de la reconocida zona rosa, donde además se llevó a cabo riego, adición de sustrato y la instalación de un cerramiento temporal que busca proteger las nuevas plantas.

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Según declaraciones de Ana Cristina Cano, ingeniera del JBB, estos espacios se habían creado originalmente utilizando especies como lirios, linos, hiedras, bergenias y sietecueros mexicanos, cubriendo cerca de 241 metros cuadrados. Sin embargo, la alta afluencia de peatones y las dinámicas sociales propias de la zona ocasionaron el deterioro de gran parte del material vegetal. Cano explicó que zonas en las que predominaban bergenias y sietecueros presentaban plantas en estado crítico, y algunas áreas carecían por completo de cobertura vegetal. Ante esta situación, se determinó hacer un replante en puntos estratégicos, especialmente en aquellos que colindan con bares y establecimientos nocturnos.

Durante la jornada de recuperación, se retiró el material vegetal en mal estado y se reforzó el suelo con sustrato especial para mejorar las condiciones de las nuevas especies plantadas. Además, la Asociación Zona Rosa, aliada estratégica en la renaturalización del sector, en compañía del JBB, realizó un recorrido en el que se constató la afectación de 50 metros cuadrados a causa del tráfico peatonal constante. Esta organización anunció también la gestión de recursos, en articulación con los bares de la zona, para instalar cerramientos definitivos en las jardineras, con el propósito de evitar la degradación futura de las plantas.

El hebe morado, especie favorita de las abejas, no solo embellece la zona sino que favorece la proliferación de polinizadores urbanos, contribuyendo al equilibrio ecológico. Finalmente, el Jardín Botánico invitó a la ciudadanía a participar en su Agenda de Participación Local, disponible en su cuenta oficial de Instagram, para quienes deseen sumarse a estas labores medioambientales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impactos ambientales tienen los nuevos jardines de hebe morado en Chapinero?

La replantación de 690 hebes morados en la zona rosa de Chapinero, de acuerdo con el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, ayuda no solo a mejorar el paisaje urbano, sino también a proveer refugio y alimento para polinizadores como las abejas. Estas plantas contribuyen a restablecer coberturas vegetales en áreas afectadas por el alto tránsito peatonal, promoviendo el equilibrio ecológico y una atmósfera más saludable para quienes viven y transitan por la zona.

¿Cómo se está protegiendo la cobertura vegetal urbana en la zona rosa de Bogotá?

Según las declaraciones de la Asociación Zona Rosa y el Jardín Botánico de Bogotá, se están implementando acciones como la instalación de cerramientos temporales y la gestión de recursos para colocar barreras definitivas. Estas medidas buscan proteger las nuevas plantas del constante deterioro causado por el paso frecuente de transeúntes y facilitar su adaptación y desarrollo, asegurando así la preservación de los jardines urbanos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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