Por: Portal Bogotá

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TransMilenio, el sistema de transporte masivo de Bogotá, implementó el Botón de Alerta en las estaciones Ricaurte, Héroes y La Castellana. Esta acción forma parte de una estrategia de seguridad que busca fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, en especial aquellas relacionadas con violencia basada en género y otras circunstancias que pongan en riesgo la integridad de los usuarios. De acuerdo con la información oficial de TransMilenio, este dispositivo se suma a la creciente necesidad de contar con mecanismos tecnológicos efectivos y accesibles para la atención inmediata dentro del sistema.

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El Botón de Alerta se presenta como un mecanismo físico, visible para los usuarios y fácil de acceder, que permite reportar emergencias en tiempo real, conectando de manera directa a quien solicita ayuda con los equipos institucionales de respuesta. Actualmente, existen 14 botones de este tipo en funcionamiento, los cuales han mostrado una efectividad del 98 % en la gestión exitosa de las alertas, con un tiempo promedio de llegada de seis minutos y treinta segundos desde la activación del botón hasta la atención por parte del equipo en el lugar. Esta herramienta ha permitido proteger a más de 25.000 personas usuarias entre 2024 y 2025, según información oficial.

La selección de las estaciones priorizadas para instalar estos botones responde a criterios como el registro histórico de casos de violencia basada en género, robos, cantidad de usuarios transitando, condiciones del entorno urbano y niveles de vulnerabilidad en la zona. Se proyecta que para septiembre de 2024 se amplíe la cobertura a 36 estaciones adicionales, ampliando así la capacidad de reacción frente a incidentes.

El proceso de atención comienza cuando una persona, ya sea afectada o testigo, presiona el Botón de Alerta. En ese momento, el Centro de Control Integrado (CCI) recibe la notificación en tiempo real y coordina una verificación de la situación. Posteriormente, una “dupla territorial” se despliega en el sitio, activando la Ruta de Atención del Protocolo TM26 para brindar un primer contacto empático, seguro y confidencial. Finalmente, se realiza el acompañamiento y seguimiento con enfoque de género y se articula con entidades distritales para garantizar la atención especializada y adecuada.

TransMilenio destaca la importancia de la corresponsabilidad ciudadana en el correcto uso de este mecanismo, así como la importancia de denunciar situaciones sospechosas y apoyar a otras personas usuarias en caso de necesidad. Con la ampliación del Botón de Alerta a nuevas estaciones, la entidad reafirma su compromiso como primer respondiente para construir un sistema de transporte más seguro y humano para Bogotá.

¿Cuáles son los pasos del protocolo de atención del Botón de Alerta en TransMilenio?

Según la información proporcionada por TransMilenio, el protocolo se compone de cinco pasos: activación del botón por parte del usuario o testigo, recepción de la alerta en el Centro de Control Integrado, verificación y coordinación de la respuesta institucional, despliegue del equipo territorial con activación del protocolo TM26 y, finalmente, acompañamiento y articulación con entidades distritales para brindar atención especializada.

¿Por qué fueron priorizadas las estaciones Ricaurte, Héroes y La Castellana para el Botón de Alerta?

Las estaciones Ricaurte, Héroes y La Castellana fueron seleccionadas como prioritarias debido a factores como el historial de casos de violencia basada en género y robos, el flujo de usuarios, el entorno urbano y la vulnerabilidad territorial, lo que motivó la instalación inicial del Botón de Alerta en estos puntos estratégicos del sistema TransMilenio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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