Por: Portal Bogotá

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El icónico ballet ‘El lago de los cisnes’ deleitará a los amantes de la cultura y la música en Bogotá esta semana. La conmovedora historia protagonizada por Sigfrido y Odette —una princesa condenada a convertirse en cisne por el hechizo de Rothbart—, junto a la inconfundible música del compositor ruso Piotr Ilich Chaikovski, regresa con fuerza al escenario del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. En esta ocasión, la interpretación estará bajo la responsabilidad del prestigioso Ballet de Santiago, acompañado por la Orquesta Filarmónica de Bogotá, bajo la batuta del chileno Pedro Pablo Prudencio, según lo informado por Bogotá Mi Ciudad Mi Casa.

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La puesta en escena contará con cuatro funciones catalogadas como imperdibles: el jueves 10 de septiembre a las 8:00 p. m., viernes 11 de septiembre a las 8:00 p. m., sábado 12 de septiembre a las 5:00 p. m. y domingo 13 de septiembre a las 5:00 p. m. Las entradas están disponibles a través de TuBoleta y en las taquillas del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Esta temporada forma parte de la programación que busca acercar la alta cultura a los ciudadanos y mantener vigente uno de los ballets más interpretados a nivel mundial.

La obra “El lago de los cisnes” fue la primera partitura que Chaikovski compuso específicamente para ballet clásico. Su música es reconocida por la fusión de una exigente coreografía y una partitura vibrante que transmite una gama de emociones profundas. Este ballet, además, sobresale dentro del repertorio del compositor, quien también es recordado por otras piezas como “El cascanueces” y “La bella durmiente”. De acuerdo con la información del portal oficial de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la orquesta acompañará en vivo las representaciones, permitiendo al público experimentar la obra en su forma más pura y tradicional.

El Ballet de Santiago, actual cuerpo artístico del Teatro Municipal de Santiago de Chile, celebra 65 años de actividad. A lo largo de su historia, ha sido dirigido por figuras destacadas como Ivan Nagy, del American Ballet Theatre, Marcia Haydée y Luis Ortigoza. Hoy, bajo la dirección artística de César Morales Anderson, mantiene una programación anual que incluye funciones gratuitas para públicos diversos en Santiago y otras ciudades chilenas, demostrando así su compromiso social y artístico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la importancia de ‘El lago de los cisnes’ dentro de la obra de Piotr Ilich Chaikovski?

De acuerdo con la información suministrada, “El lago de los cisnes” fue la primera obra que Piotr Ilich Chaikovski escribió para el ballet clásico, marcando un antes y un después en su carrera. Su música y coreografía presentan una conexión profunda entre arte y emoción, lo que ha llevado a que sea considerado el ballet más interpretado en el mundo y uno de los pilares dentro del repertorio del compositor ruso.

¿Qué trayectoria tiene el Ballet de Santiago y quién es su director artístico actual?

El Ballet de Santiago celebra 65 años como cuerpo artístico permanente del Teatro Municipal de Santiago. A lo largo de su recorrido, ha sido liderado por directores de renombre como Ivan Nagy, Marcia Haydée y Luis Ortigoza. En la actualidad, su director artístico es César Morales Anderson, quien continúa la labor de llevar el ballet a nuevas audiencias y mantener la calidad interpretativa del grupo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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