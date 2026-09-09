La investigación por el asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel, ocurrido el pasado 20 de mayo en Bogotá, continúa revelando nuevos detalles sobre la forma en la que habría sido engañado y llevado hasta el lugar donde fue asesinado. Este miércoles 9 de septiembre, la Fiscalía definirá si los ocho presuntos integrantes del ‘Tren de Aragua’ capturados por el caso serán enviados a prisión.

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Según información revelada por El Tiempo, la Fiscalía recopiló elementos materiales probatorios que apuntan a que el docente fue conducido mediante engaños hasta un apartamento, donde posteriormente habría sido torturado y asesinado. Las pesquisas establecieron que la orden para cometer el crimen habría sido impartida desde la cárcel de La Dorada, en Caldas.

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Uno de los elementos clave en el expediente son los mensajes que recibió Kevin Santiago Ángel antes de su muerte. De acuerdo con la investigación, Gacelis Nairobid Sojo Lira, conocida con el alias de ‘Alondra’, habría contactado al profesor a través de redes sociales aproximadamente 11 días antes del crimen con el propósito de ganarse su confianza.

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Luego de varios intercambios de carácter personal, la mujer le habría enviado diferentes invitaciones para encontrarse. Inicialmente, el docente rechazó una propuesta para ir al barrio Santa Fe, pero posteriormente aceptó reunirse con ella en el barrio Galán. Un allegado a la víctima relató a la Fiscalía que encontró mensajes en el dispositivo de Kevin en los que la mujer le advertía que su celular se iba a apagar y le enviaba una ubicación para que él llegara al lugar.

Sin embargo, los investigadores creen que, una vez Kevin Santiago ingresó al inmueble, su teléfono habría quedado en poder de los responsables del crimen. Una de las pruebas que sustenta esta hipótesis son varios mensajes enviados posteriormente desde sus cuentas. A las 6:20 de la tarde, por ejemplo, respondió a su madre asegurando que estaba en el gimnasio.

Otro de los mensajes que ahora analizan las autoridades fue enviado a las 8:53 de la noche desde el perfil del profesor a una comerciante identificada como Vilmary Reyes. “Ahí le mando a dos amigos míos para recoger una moto”, decía el texto. La mujer aseguró que posteriormente recibió otros tres mensajes desde la misma cuenta, aunque estos fueron eliminados.

Para los investigadores, esos mensajes podrían haber sido enviados por los criminales para distraer a las personas cercanas al docente y evitar que se conociera rápidamente lo que estaba ocurriendo. También se presume que desde el celular de Kevin Santiago Ángel habrían realizado transferencias bancarias antes de que su cuerpo fuera encontrado horas después quemado y desmembrado.

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La Fiscalía también investiga la presunta participación de alias ‘Ósmer’, señalado como uno de los cabecillas del ‘Tren de Aragua’, y otros integrantes de la estructura que operaba en la zona conocida como ‘la 38’.

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