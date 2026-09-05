El asesinato del empresario arrocero Gustavo Aponte, ocurrido a la salida de un reconocido gimnasio del norte de Bogotá, habría sido producto de una equivocación de los sicarios contratados para cometer el crimen. Detrás de la operación estaría una organización criminal que habría dado la orden desde zonas rurales y que, según información conocida por la Fiscalía, podría tener vínculos con una de las disidencias de las Farc.

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La hipótesis aparece en una declaración reservada incorporada a la investigación de la Fiscalía y conocida por Semana. El testimonio apunta a que, al igual que en otros casos recientes de sicariato en Bogotá, una estructura criminal con presencia en la ciudad habría sido contratada para ejecutar el homicidio, mientras que la orden presuntamente habría venido de una organización de mayor alcance conocida en los diálogos de los delincuentes como “los del monte”.

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En la investigación aparece Carlos Guillermo Contreras, alias ‘el Cucho’, ‘el Viejo’ o ‘el Yiyis’, señalado como uno de los principales responsables de la oficina de sicarios que operaba en sectores como Verbenal y Sanandresito. Según el testimonio, esta estructura se dedicaba al microtráfico y también realizaba servicios de sicariato. Uno de sus colaboradores era Andrés Felipe Molano, quien habría conducido el vehículo utilizado para escapar después del asesinato de Aponte y su escolta.

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Molano terminó asesinado días después en inmediaciones de Tibirita, Cundinamarca, un hecho que para los investigadores podría estar relacionado con el crimen. Antes del homicidio de Aponte, según el testigo, el conductor le había contado que estaba realizando un servicio para ‘el Cucho’. La Fiscalía posteriormente habría logrado verificar algunos de los datos entregados en esa declaración, entre ellos que Contreras había sido capturado previamente con un fusil calibre 5.56, un proveedor y munición.

Otro de los nombres que aparece en el expediente es Jhersson Leonardo Contreras, alias ‘Bam Bam’ o ‘Tatán’, hermano de ‘el Cucho’ y señalado como segundo al mando de la estructura. ‘Bam Bam’ fue capturado recientemente cuando pretendía salir del país y estaría relacionado con la investigación por el doble homicidio. De acuerdo con la información citada por Semana, mientras ‘el Cucho’ habría estado fuera de Bogotá, ‘Bam Bam’ asumió el liderazgo de la oficina dedicada al sicariato y el microtráfico.

Un elemento que llama especialmente la atención en la investigación es que la oficina de sicarios estaría conformada en buena parte por integrantes de una misma familia. De acuerdo con la información recopilada por la Fiscalía, ‘el Cucho’ sería el presunto jefe de la estructura, mientras que su hermano, ‘Bam Bam’, habría ocupado el segundo lugar. A ellos se sumaría Dayana Silena Rodríguez, esposa de ‘Bam Bam’, quien habría adquirido la SIM asociada al teléfono que terminó convertido en una pieza clave de la investigación. Así, los investigadores habrían logrado reconstruir una estructura familiar dedicada al microtráfico y al sicariato.

Una de las principales pistas para establecer los vínculos de esta estructura está en un celular encontrado dentro del Chevrolet Spark utilizado durante el crimen. El dispositivo habría sido dejado allí por Isaac Daniel Rodríguez, alias ‘Moncayo’, señalado como uno de los sicarios. En ese teléfono, según la investigación, aparecieron transacciones de Nequi relacionadas con ‘Bam Bam’, lo que habría permitido a los investigadores conectar a los integrantes de la oficina de sicarios con una organización criminal de mayor nivel.

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La Fiscalía también habría reconstruido el organigrama de la estructura a partir de información de la Registraduría y de los elementos recopilados durante la investigación. El entramado tendría como protagonistas a varios integrantes de la familia Contreras Ramírez, con ‘el Cucho’ como presunto jefe y ‘Bam Bam’ como segundo al mando. La estructura habría recibido instrucciones de una organización externa, identificada en las conversaciones como “los del monte”.

Ahora, la investigación busca establecer quién dio la orden de asesinar a Gustavo Aponte y qué organización estaba detrás de ese encargo. Por el momento, la Fiscalía tendría como una de sus hipótesis que “los del monte” podría corresponder a una estructura de las disidencias de las Farc, aunque esta conexión todavía hace parte de las pesquisas y no ha sido establecida de manera definitiva. El caso, además, deja una de las principales preguntas del expediente: quién era realmente el objetivo de los sicarios y por qué terminaron asesinando por error al empresario y a su escolta.

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