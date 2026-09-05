Horas antes del operativo en el que murió junto a su pareja, alias ‘Bendito Menor’, Rosa Angélica Tarazona, conocida como ‘La Bebecita’, compareció ante un juez para avanzar en el proceso judicial que enfrentaba por concierto para delinquir. La diligencia terminó siendo una de sus últimas apariciones ante la justicia.

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De acuerdo con las imágenes que dio a conocer Semana, la mujer tuvo una audiencia virtual después de que la Fiscalía y su defensa alcanzaran un preacuerdo mediante el cual aceptaba su responsabilidad por ese delito. El trámite debía ser revisado por el juez, quien tenía que comprobar que la decisión se tomara de manera libre y con conocimiento de sus implicaciones.

En medio de la diligencia virtual ocurrió uno de los momentos que más llamó la atención. El juez tuvo que intervenir directamente para pedirle a la procesada que activara la cámara y pudiera continuar participando de la audiencia bajo las condiciones requeridas.

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“Prenda la cámara”, fue la instrucción que recibió ‘La Bebecita’ durante la diligencia. El llamado quedó registrado en una audiencia que, pocas horas después, adquirió una relevancia inesperada por el desenlace que tuvo el operativo en La Guajira.

Para ese momento, la situación judicial de Tarazona avanzaba hacia una decisión que ya había sido acordada con la Fiscalía. El juez verificó su aceptación y dejó constancia de que había recibido asesoría de su abogado y comprendía tanto los hechos atribuidos como las consecuencias de aceptar el preacuerdo.

‘La Bebecita’ aceptó una condena de 36 meses

El acuerdo presentado por los fiscales Daniel Bustos y Mateo Ospina establecía que Tarazona aceptaba su responsabilidad por concierto para delinquir y asumía una pena de 36 meses de prisión, además de los compromisos derivados de la negociación con la Fiscalía.

El juez avaló el preacuerdo después de verificar que la procesada conocía sus implicaciones y que había contado con la asistencia de su defensor. La decisión permitió avanzar hacia la individualización de la pena, para la cual se había previsto una nueva audiencia en octubre.

Sin embargo, esa diligencia nunca llegaría a cumplirse. Horas después de la audiencia, ‘La Bebecita’ murió durante el operativo en el que también fue abatido alias ‘Bendito Menor’, cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, de acuerdo con la información entregada por las autoridades.

“Prenda la cámara”, le dijo un juez a alias la Bebecita en la audiencia en la que se aprobó un acuerdo con la Fiscalía para aceptar cargos por concierto para delinquir antes del operativo que la dejó muerta junto a su novio alias Bendito Menor. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/klR5tNDBZN — Revista Semana (@RevistaSemana) September 4, 2026

Un acuerdo que quedó sellado horas antes del operativo

La coincidencia temporal entre la audiencia y el operativo convirtió el documento judicial en una pieza relevante para reconstruir las últimas horas de Tarazona. Mientras ante un juez aceptaba los cargos y quedaba encaminada hacia una condena, las autoridades adelantaban las acciones que terminarían con su muerte.

El expediente también deja constancia de que la Fiscalía había solicitado revisar la situación relacionada con una medida de aseguramiento que Tarazona debía cumplir. Según el documento citado por Semana, existían constancias sobre el incumplimiento de esa detención preventiva.

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