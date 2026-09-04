Por: El Espectador

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Álvaro Uribe Vélez, expresidente y exgobernador de Antioquia, compareció en la mañana ante la Fiscalía en Bogotá, siguiendo la citación del ente investigador. Uribe no llegó solo; lo acompañó su abogado Jaime Lombana, en el marco de un proceso que acumula casi treinta años de preguntas abiertas y heridas aún sin cerrar. La diligencia busca esclarecer si, durante su mandato como gobernador, Uribe Vélez habría tenido nexos con estructuras paramilitares y si está relacionado con la planeación o promoción de las masacres en La Granja y El Aro, dos hechos violentos que marcaron la historia reciente de Antioquia entre 1996 y 1998. Además, la Fiscalía examina su posible responsabilidad en el asesinato del reconocido abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.

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Según lo expuesto por el ente acusador, estos expedientes buscan contestar interrogantes que persisten tanto en la opinión pública como en las víctimas: ¿Quién dio las órdenes de los ataques?, ¿quiénes participaron en los hechos?, y ¿por qué el Estado, pese a contar con advertencias previas, no protegió a las comunidades afectadas? Estas son algunas de las dudas que resuenan especialmente en los sobrevivientes y familiares de las víctimas, quienes han atravesado décadas de trámites y audiencias, esperando respuestas para alcanzar justicia. De acuerdo con los testimonios registrados en el proceso, entre ellos el de Lorena María Villa García, la tragedia se vivió de primera mano en el corregimiento de La Granja, en el municipio de Ituango. Ella rememora cómo, en la tarde del 11 de junio de 1996, dos camionetas irrumpieron violentamente en el corregimiento. En su interior, más de treinta hombres encapuchados y armados, identificados como miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), ingresaron al poblado, dejando una huella de terror y muerte.

Este escenario, presentado por la Fiscalía y recogido por El Espectador, profundiza en la búsqueda de responsabilidades políticas y penales de quienes habrían tenido poder de decisión o influencia durante los actos de violencia en Antioquia. Si bien la diligencia de Álvaro Uribe no implica una decisión judicial definitiva, sí representa un capítulo más en la lucha persistente por esclarecer hechos que han marcado a cientos de familias y que siguen generando debates en la justicia colombiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Álvaro Uribe está siendo investigado por la Fiscalía en relación con las masacres de La Granja y El Aro?

Álvaro Uribe está siendo indagado por la Fiscalía porque los expedientes buscan esclarecer si, cuando era gobernador de Antioquia entre 1996 y 1998, tuvo alguna responsabilidad en la conformación de estructuras paramilitares y en la ejecución o promoción de las masacres ocurridas en La Granja y El Aro. Además, se investiga su posible participación en el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo. Toda la información procede de fuentes como El Espectador y los archivos del ente investigador.

¿Qué fueron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu)?

Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) eran un grupo armado ilegal mencionado en los testimonios recogidos por la Fiscalía en torno a las masacres de La Granja y El Aro. Según lo indicado por las víctimas, los encapuchados armados que participaron en la masacre de La Granja en 1996 hacían parte de esta estructura paramilitar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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