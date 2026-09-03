Salvatore Mancuso rindió declaración este jueves ante la Fiscalía General de la Nación dentro de la investigación que busca establecer si el expresidente Álvaro Uribe Vélez tuvo conocimiento o alguna responsabilidad en hechos relacionados con las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en Antioquia durante la década de 1990.

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(Vea también: Fiscalía para rendir indagatoria sobre masacres y grupos paramilitares en Antioquia)

De acuerdo con Semana, Mancuso aseguró en varias de sus respuestas que no tenía conocimiento que permitiera respaldar los señalamientos contra el entonces gobernador de Antioquia.

¿Qué dijo Mancuso sobre Álvaro Uribe y El Aro?

Uno de los principales temas de la diligencia estuvo relacionado con la masacre de El Aro, ocurrida en 1997 en el municipio de Ituango, Antioquia.

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A Mancuso le preguntaron si le constaba que Uribe, quien para ese momento era gobernador del departamento, hubiera ordenado, sugerido o apoyado la operación ejecutada por integrantes de grupos paramilitares.

La respuesta, según los detalles divulgados de la declaración, fue contundente: “No me consta que hubiese venido directo de ese señor, el gobernador Uribe”.

El exjefe paramilitar también fue interrogado sobre una supuesta reunión en un lugar conocido como La Marranera, en la que habría participado el entonces mandatario departamental y en la que, según algunas versiones, se habría hablado de la incursión.

Mancuso respondió que nunca participó en una reunión de ese tipo.

También negó haber tenido una comunicación con Uribe en relación con esos hechos. Ante la pregunta sobre una supuesta conversación telefónica, aseguró: “Yo nunca tuve una comunicación”.

Mancuso también respondió por La Granja y los helicópteros

Las preguntas de la Fiscalía no se limitaron a la masacre de El Aro. Mancuso también fue consultado por los hechos ocurridos en La Granja, otro de los episodios incluidos en la investigación contra el expresidente.

Según los detalles conocidos de la diligencia, al excomandante de las AUC le preguntaron si le constaba que Uribe hubiera ordenado, sugerido o apoyado esa incursión.

Su respuesta fue: “No, no lo sé”.

Otro de los puntos relevantes estuvo relacionado con una versión según la cual integrantes de las estructuras paramilitares habrían recibido apoyo logístico de funcionarios de la Gobernación de Antioquia.

En particular, Mancuso fue interrogado sobre el supuesto uso de helicópteros oficiales para facilitar el traslado de integrantes de las AUC que participaron en los hechos.

La respuesta fue negativa.

“No”, contestó cuando fue consultado sobre la presencia de helicópteros de la Gobernación para apoyar el desplazamiento de los paramilitares.

La diligencia también abordó otros señalamientos relacionados con la conformación del Bloque Metro de las AUC. Frente a la pregunta de si le constaba que Uribe hubiera pertenecido a esa estructura, Mancuso respondió que no le constaba.

Mancuso señaló a Carlos Castaño por otro crimen

Durante la declaración también apareció otro de los hechos incluidos dentro del amplio expediente que actualmente analiza la Fiscalía.

Mancuso señaló directamente a Carlos Castaño Gil como responsable de ordenar el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

Valle fue asesinado el 27 de febrero de 1997, después de haber denunciado públicamente hechos relacionados con la violencia de los grupos paramilitares en Antioquia.

La declaración de Mancuso se produjo un día antes de la diligencia a la que deberá asistir Álvaro Uribe.

La Fiscalía programó para este viernes 4 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, la indagatoria del expresidente en el búnker de la entidad, en el occidente de Bogotá.

La investigación busca establecer las circunstancias que rodearon las masacres de El Aro y La Granja, así como otros hechos relacionados con estructuras paramilitares y el asesinato de Jesús María Valle.

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