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En Colombia, los estudiantes de preescolar, básica y media tendrán una pausa en sus actividades académicas durante el mes de octubre de 2026. Esta interrupción está contemplada en el calendario académico bajo el nombre de semana de receso escolar, la cual constituye un espacio de descanso para estudiantes y docentes. De acuerdo con la información confirmada en el Decreto 1373 de 2007, esta medida formaliza un periodo de receso en el segundo semestre del año escolar, buscando equilibrar el ritmo de las jornadas académicas y promover el bienestar de quienes conforman la comunidad educativa.

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Para el año 2026, el calendario nacional establece que la semana de receso se desarrollará desde el lunes 5 hasta el lunes 12 de octubre, coincidiendo con el festivo nacional del lunes 12 de octubre. Esto permite que los estudiantes cuenten, además de la semana convencional, con un día adicional de descanso antes de retomar sus clases. Esta fecha, dispuesta por las autoridades educativas, obedece a la necesidad de organizar el año académico y garantizar tiempos adecuados para la recuperación y esparcimiento de alumnos y profesores.

Sin embargo, es importante tener presente que la determinación de la semana de receso puede variar en el caso de los colegios privados. Estas instituciones educativas disponen de cierta flexibilidad para definir su propio calendario académico, siempre que se respeten las normativas establecidas acerca de la duración del año escolar y los periodos de clases obligatorios. De esta forma, cada colegio puede adaptar la semana de receso según sus necesidades, aunque, por lo general, buscan alinearse con el calendario oficial.

En relación con la educación superior, la semana de receso escolar no es de aplicación obligatoria para las universidades colombianas. Según lo informado, las instituciones de educación superior cuentan con autonomía suficiente para establecer sus propios calendarios académicos, lo que implica que las fechas de descanso y receso varían entre ellas. Así, es fundamental que los estudiantes universitarios verifiquen las fechas específicas en su respectiva institución.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la fecha de la semana de receso escolar en 2026 para colegios en Colombia?

De acuerdo con el calendario académico oficial citado en el Decreto 1373 de 2007, la semana de receso escolar para colegios oficiales en Colombia será del lunes 5 al lunes 12 de octubre de 2026. Esta programación incluye el festivo del lunes 12, permitiendo un periodo extendido de descanso para estudiantes y docentes antes de retomar las actividades escolares.

¿Qué diferencia hay entre el calendario de receso escolar de colegios y de universidades en Colombia?

La principal diferencia es que la semana de receso escolar, establecida por decreto para colegios de preescolar, básica y media, no es obligatoria para las universidades. Las instituciones de educación superior en Colombia tienen autonomía para definir sus propios calendarios académicos y pueden fijar o no una semana de descanso, según lo consideren pertinente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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