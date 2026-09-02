Diez estudiantes de la Institución Educativa Antonio Ricaurte vivieron momentos de angustia cuando la embarcación en la que regresaban a sus casas se volcó en el río Atrato, en jurisdicción de Riosucio, Chocó.

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Los menores se dirigían hacia el sector de Villa Rufina luego de terminar su jornada escolar cuando terminaron en el agua. Todos lograron ponerse a salvo y no se reportaron víctimas fatales, aunque sus cuadernos y útiles escolares quedaron afectados por el incidente.

El caso volvió a poner la atención sobre las dificultades que enfrentan las familias de esta comunidad para garantizar que los niños puedan llegar al colegio y regresar a sus hogares. De acuerdo con la información divulgada por Fecode, más de 35 estudiantes deben atravesar diariamente el río Atrato para asistir a clases.

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La comunidad denuncia que actualmente no existe una ruta de transporte escolar oficial que permita cubrir de manera segura estos desplazamientos. Por esa razón, algunas familias deben recurrir a embarcaciones particulares o a la solidaridad de habitantes de la zona para movilizar a los menores.

Comunidad pide una solución para el transporte escolar

De acuerdo con Semana, Gloria Cardona, líder comunitaria de Villa Rufina, aseguró que la necesidad de contar con un medio de transporte adecuado no surgió a raíz de esta emergencia e hizo un llamado a Abelardo de la Espriella.

Según explicó, las familias llevan años solicitando una alternativa que permita a los estudiantes cruzar el Atrato sin exponerse a situaciones como la ocurrida recientemente.

“Esto no es una necesidad de hoy. Hace muchos años venimos luchando por un transporte digno para estos estudiantes”, afirmó Cardona.

La líder también señaló que los recorridos dependen en ocasiones de embarcaciones prestadas por habitantes de la zona. En el caso del incidente reciente, los estudiantes viajaban en la lancha de un pescador que les prestaba el servicio.

Cardona advirtió además que las condiciones del río pueden complicar estos desplazamientos, especialmente durante temporadas en las que aumentan los vientos. “Todos los años se hunden los botes. Cuando viene el verano, que la brisa está muy dura, nos traen los niños”, relató.

🚨Diez menores cayeron al río Atrato, luego de que se volcará la embarcación en la que intentaban regresar a sus casas en Riosucio, Chocó, cerca de la frontera con Antioquia. La comunidad pide con urgencia un transporte seguro para los niños. 👇 pic.twitter.com/UF616stujj — Teleantioquia (@Teleantioquia) September 2, 2026

Alcaldía de Riosucio ya conocía la petición

La comunidad sostiene que la falta de transporte seguro no es un problema reciente y que las autoridades municipales ya habían recibido el reclamo de las familias.

Según información publicada por medios locales, el alcalde de Riosucio, Juan Moreno Mena, visitó Villa Rufina en septiembre de 2025 y asumió compromisos relacionados con las necesidades de los estudiantes. Sin embargo, casi un año después, los menores continúan dependiendo de alternativas informales para cruzar el río.

Por ahora, las familias esperan que la Alcaldía de Riosucio, la Gobernación del Chocó y el Gobierno nacional encuentren una solución que permita establecer un transporte escolar seguro y permanente.

El llamado cobró mayor fuerza después del volcamiento de la embarcación. Aunque los diez estudiantes lograron salir con vida, la emergencia volvió a mostrar los riesgos que enfrentan los menores para asistir diariamente a sus clases.

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