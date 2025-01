Con la entrada a los colegios, los padres ya están mirando cuánto cuestan las rutas escolares para no tener que conseguir un servicio particular y no estar corriendo con los niños para que lleguen a tiempo a sus clases y luego irse a trabajar aguantándose los duros trancones que tiene Bogotá.

Por otra parte, hay ciudadanos que buscan trabajo para ser monitores en estos medios de transporte, lo cual deja ver cómo la llegada del ingreso de los jóvenes a los centros educativos activa y dinamiza la economía en distintos frentes.

Ahora bien, de acuerdo con las páginas de diferentes colegios y empresas de transporte, esto valen los servicios de rutas escolares en Bogotá:

Colegio Colombo Británico: ida y regreso: 443.000 pesos. Costo por trayecto: 310.000 pesos.

Colegio Cristo Rey: ruta corta 414.500 pesos, ruta larga 507.200, media ruta 380.300 pesos.

Skyline: en el servicio para preescolar, distancia corta 477.500 pesos, distancia media 486.000 pesos y distancia larga 490.500 pesos. En primaria y bachillerato, cerca 384.500 pesos, media 391.000 pesos y larga 395.500 pesos.

Colegio Marymount: ruta media 335.000 pesos, ruta completa 582.000 pesos, media ruta especial 404.000 pesos y ruta completa especial 702.000 pesos.

Colegio Rochester: completo cercano 481.719 pesos, completo intermedio 542.704 pesos, completo lejano 617.225 pesos, medio cercano 305.768 pesos, medio intermedio 329.495 pesos y medio lejano 382.310 pesos.

¿Cómo solicitar el subsidio de transporte escolar en Bogotá 2025?

El subsidio de transporte escolar en Bogotá para el año 2025 es una iniciativa que busca facilitar el acceso y la permanencia en la escuela de niños y jóvenes de la ciudad. Este apoyo, que consiste en rutas y auxilios, se asigna a las familias según su lugar de residencia y la oferta educativa pública disponible. Para solicitar este beneficio, es fundamental que los padres de familia o acudientes actualicen sus datos en el formulario de inscripción de la Secretaría de Educación al momento de matricular a sus hijos en la institución educativa donde desean obtener el cupo. Este proceso debe hacerse de manera presencial antes del 31 de enero de 2025. ¿Qué debe tener una ruta escolar?

Un aspecto crucial al elegir una ruta escolar es la seguridad del vehículo. Este debe contar con la documentación en regla, incluyendo licencia de tránsito, Soat, revisión técnico-mecánica y tarjeta de operación. Además, es fundamental que el transporte esté equipado con cinturones de seguridad en todos los asientos, un botiquín de primeros auxilios, extintor y salidas de emergencia en buen estado.

Más allá de las características del carro, la ruta debe garantizar el bienestar de los estudiantes. Esto implica un conductor con licencia de conducción vigente y experiencia en el transporte de menores, así como la presencia de un acompañante adulto que vele por la seguridad y el comportamiento de los menores durante el trayecto.

